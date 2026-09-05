Bayern Múnich no pasó del 0-0 contra Schalke 04: Luis Díaz, titular y jugó todo el partido

Luis Díaz, en el partido de la Bundesliga. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El reinado de Bayern Múnich en lo más alto de la Bundesliga llegó a su fin en la segunda jornada de la temporada. Después de 67 fechas consecutivas como líder, el vigente campeón alemán no pasó del 0-0 contra Schalke 04, que regresó a la primera división y consiguió resistir durante los 90 minutos.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany, vigente campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania, había comenzado la temporada con una victoria. Sin embargo, en su segunda presentación dejó escapar puntos. Aunque volvió a imponer condiciones con la pelota y generó varias ocasiones de peligro, esta vez no encontró la precisión necesaria para convertirlas en gol.

Desde los primeros minutos, Bayern Múnich se hizo dueño del partido. Alphonso Davies tuvo la primera aproximación clara al minuto 8, con un remate que se marchó desviado. Poco después, Loris Karius apareció para responder ante un disparo de Nathaniel Brown y mantener el arco del Schalke en cero.

Lea: Así quedó la clasificación general de La Vuelta a España tras el etapón de Buitrago y Sosa

El conjunto bávaro siguió buscando. Al minuto 30, Saibari probó desde el borde del área, pero su remate pasó por encima del travesaño. El dominio del visitante era evidente, aunque el gol seguía sin aparecer.

En medio de esa búsqueda estuvo Luis Díaz. El colombiano fue titular y disputó los 90 minutos. Al minuto 40 tuvo una de las oportunidades más claras del primer tiempo, cuando quedó mano a mano con Karius, pero no logró definir de la mejor manera. Un minuto antes había intentado superar a la defensa por la banda izquierda, aunque los locales consiguieron contener su avance.

El 0-0 se mantuvo hasta el descanso y Kompany decidió mover sus piezas para intentar cambiar la historia. Harry Kane ingresó al comienzo de la segunda parte, mientras que Michael Olise entró al minuto 57. Con dos de sus principales armas ofensivas sobre el campo, Bayern Múnich aumentó la presión en busca de un gol que nunca llegó.

Le puede interesar: Santiago Buitrago tuvo la victoria en la etapa 14 de La Vuelta a España, pero quedó segundo

Karius se convirtió entonces en una de las figuras del encuentro. El arquero del Schalke evitó el tanto de Olise al minuto 57 y volvió a responder sobre el final, cuando detuvo un disparo de Kane al 87.

Schalke aguantó los tres minutos de adición y aseguró un punto de enorme valor en su regreso a la Bundesliga. Para Bayern Múnich, el empate puso fin a una racha de 67 fechas consecutivas en lo más alto de la competición alemana.

Así, el campeón comenzó a ceder terreno desde la segunda jornada. El Schalke 04, recién ascendido, protagonizó uno de los primeros golpes de la temporada y consiguió frenar a Bayern Múnich.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Tras el empate ante Schalke 04, Bayern Múnich cambiará el chip y pondrá la mirada en su estreno en la Champions League 2026/27. El conjunto de Vincent Kompany recibirá al Bodø/Glimt este jueves 10 de septiembre en el Allianz Arena, en la primera jornada de la fase de liga, a las 2:00 p. m. (hora colombiana). El equipo alemán buscará comenzar con victoria su camino europeo, mientras que el conjunto noruego llega como un rival que ya sorprendió en la pasada edición del torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador