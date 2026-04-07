Lance Armstrong se rinde ante Pogacar: “Se acabó el debate, es el mejor de la historia”

El exciclista estadounidense no dudó tras la exhibición del esloveno en el Tour de Flandes y aseguró que ya superó a Eddy Merckx, reabriendo el debate sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Foto: UAE Team Emirates

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La exhibición de Tadej Pogacar en el Tour de Flandes 2026 dejó una nueva página dorada en su carrera y provocó una reacción contundente de una de las figuras más controversiales del ciclismo mundial. El estadounidense Lance Armstrong, ganador de siete Tours de Francia posteriormente anulados por dopaje, aseguró que el esloveno ya debe ser considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.

En su pódcast The Move, Armstrong no dudó en poner fin a una discusión histórica que durante años ha enfrentado generaciones: “En mi opinión, el debate se acabó. Este chico es muy bueno, es el mejor de la historia”, afirmó, comparándolo directamente con la leyenda belga Eddy Merckx.

Un dominio que no admite discusión

La victoria de Pogacar en Flandes, donde superó a Mathieu van der Poel, parecía previsible incluso antes de la largada. Armstrong aseguró que lo único que podía impedir su triunfo era una caída o la mala suerte.

El esloveno atraviesa un inicio de temporada perfecto en 2026: tres carreras, tres victorias, dos de ellas en Monumentos. Tras imponerse en Strade Bianche y conquistar por primera vez la Milán-San Remo, sumó su tercer Tour de Flandes con una actuación dominante que refuerza su lugar en la élite histórica.

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Con apenas 27 años, Pogacar acumula ya 12 Monumentos, acercándose al récord absoluto de Merckx (19). Una cifra que, hasta hace poco, parecía inalcanzable.

Registros históricos y comparación con Merckx

El impacto de Pogacar no se limita a los triunfos. Su victoria en Flandes lo convirtió en el primer ciclista en la historia en ganar cuatro Monumentos consecutivos, una hazaña inédita incluso en la era de dominio de Merckx.

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Además, igualó otro registro del belga al ser el único, junto al ‘Caníbal’, en conquistar la Milán-San Remo y el Tour de Flandes en una misma temporada. Su consistencia también impresiona: suma nueve podios consecutivos en Monumentos, una racha que lo mantiene fuera de cualquier comparación contemporánea.

París-Roubaix en la mira

Lejos de conformarse, Pogacar ya piensa en su siguiente reto: la París-Roubaix, el único de los cinco Monumentos que aún no figura en su palmarés. La cita del 12 de abril podría completar una colección histórica.

Tras su triunfo en Flandes, el esloveno explicó su estrategia y dejó ver su ambición: buscó endurecer la carrera desde lejos y evitar el regreso de rivales peligrosos como Remco Evenepoel. Ahora, llega al “Infierno del Norte” con confianza plena y el objetivo de seguir ganando.

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