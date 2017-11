Las bromas de “Rigo” en la Casa de Nariño

En la Casa de Nariño se reunieron Mariana Pajón, Darwin Atapuma, Fernando Gaviria, Jarlinson Pantano, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán y Sergio Luis Henao con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien expresó su apoyo a la carrera UCI 2.1 Colombia Oro y Paz, que se disputará el próximo año entre el 6 y el 11 de febrero.

El jefe de Estado explicó que la competencia contará con 25 equipos profesionales, cada uno con seis ciclistas, que pedalearán por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y el Eje Cafetero. Finalizado el discurso de Santos en la casa presidencial, “Rigo”, como es habitual, aprovechó para bromear con sus colegas.

El vigente subcampeón del Tour de Francia se divirtió parándose en el atril presidencial junto a los pedalistas en mención y subió a una foto a sus redes sociales. “Mijitos les presento mi equipo de trabajo. Gracias por la confianza #rigopresidente”, fue el mensaje del corredor antioqueño, quien generó la risa de sus acompañantes. (“Rigo” bromea con Froome y periodistas chinos)

Mijitos les presento mi equipo de trabajo. Gracias por la confianza #rigopresidente Una publicación compartida de Rigoberto Urán (@rigobertouran) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 3:03 PST

Esa no fue la única broma de Urán en la Casa de Nariño. Mientras Miguel Ángel López (ciclista que deslumbró al mundo en la Vuelta a España) grababa un mensaje, “Rigo” se acercó, le tocó la cabeza y expresó: “ahora me van a tener a mí corriendo acá”. La alegría del oriundo de Urrao no cesa.