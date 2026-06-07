Lilibeth Chacón hizo historia y alcanzó su cuarta corona en la Vuelta a Colombia Femenina

La venezolana defendió el liderato en la contrarreloj final de Apía y conquistó su cuarto título en la competencia. Angie Londoño fue segunda y Laura Daniela Rojas cerró la carrera con victoria de etapa y podio. Foto: Anderson Bonilla / Ciclismoenlínea

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La venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat-Becall) volvió a escribir su nombre en la historia del ciclismo latinoamericano al proclamarse campeona de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, tras defender con solvencia el liderato en la sexta y última etapa, una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda y Apía.

Chacón llegó a la jornada definitiva con ventaja sobre sus principales perseguidoras y respondió con una sólida actuación en la cronoescalada para asegurar el título con un tiempo acumulado de 18 horas, 30 minutos y 4 segundos.

La corredora del Eneicat-Becall había construido buena parte de su victoria gracias a sus triunfos en las etapas con final en el Alto de La Línea y en Santuario, resultados que le permitieron tomar el control de la clasificación general y llegar a la última jornada como líder.

Laura Daniela Rojas ganó la última etapa

La victoria del día fue para la colombiana Laura Daniela Rojas (Sistecrédito), quien marcó el mejor tiempo de la contrarreloj al detener el reloj en 1 hora y 3 segundos, imponiéndose con autoridad en el recorrido de 30 kilómetros.

Chacón finalizó segunda, a 36 segundos de la ganadora, mientras que Zara Lamprea (Ciclismo Capital-Fun Gero) completó el podio de la etapa, a 1 minuto y 22 segundos.

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La jornada puso punto final a la undécima edición de la carrera, que recorrió 610,3 kilómetros a lo largo de seis días de competencia por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda.

Clasificaciones de la carrera

Angie Londoño y Laura Rojas completaron el podio

La líder no solo resistió los ataques de sus rivales, sino que amplió las diferencias en la clasificación general.

La segunda posición final quedó en manos de Angie Londoño (Oroexpress Just Cycling), quien terminó a 2 minutos y 4 segundos de la campeona. Por su parte, el triunfo de etapa permitió que Laura Daniela Rojas ascendiera hasta el tercer lugar de la general, a 2 minutos y 15 segundos.

El top cinco de la carrera lo completaron Jasmin Soto, cuarta a 4:05, y Zara Lamprea, quinta a 4:54.

Las jóvenes promesas brillaron en la carrera

Más allá de la coronación de Chacón, la edición 2026 dejó señales muy positivas para el futuro del ciclismo femenino colombiano.

Angie Londoño, de 20 años, fue una de las grandes protagonistas al quedarse con la clasificación sub-23, además de finalizar como subcampeona de la Vuelta a Colombia.

También destacó Zara Lamprea, que con solo 17 años fue una de las revelaciones de la competencia. La corredora terminó tercera en la contrarreloj de Apía, ocupó el quinto puesto de la clasificación general y concluyó segunda entre las sub-23.

Otra actuación sobresaliente fue la de Laura Daniela Rojas (23), quien cerró la carrera con la victoria en la etapa definitiva y logró ascender al tercer lugar del podio final.

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Estas actuaciones confirmaron el protagonismo de una nueva generación de ciclistas que empieza a abrirse camino en las principales pruebas del calendario nacional.

Otras distinciones

La campeona no solo se llevó el título absoluto. Lilibeth Chacón también terminó en lo más alto de la clasificación de la regularidad, con 60 puntos, y conquistó igualmente la clasificación de la montaña, donde sumó 41 unidades.

Por equipos, el mejor registro fue para Sistecrédito, que se quedó con el primer lugar de la clasificación colectiva.

Palmarés de la Vuelta a Colombia Femenina

Con este nuevo triunfo, Lilibeth Chacón alcanzó su cuarta corona en la Vuelta a Colombia Femenina, luego de las obtenidas en 2021, 2023 y 2024. Además, se consolida como la ciclista más dominante de la historia reciente de la competencia

La venezolana se consolida así como una de las corredoras más exitosas en la historia reciente de la prueba y amplía su presencia en un palmarés que también incluye figuras como Ana Cristina Sanabria, Diana Peñuela, Aranza Villalón y Miryam Núñez.

Año Campeona Segunda Tercera 2016 Ana Cristina Sanabria (COL) Lilibeth Chacón (VEN) Lorena Colmenares (COL) 2017 Ana Cristina Sanabria (COL) Lilibeth Chacón (VEN) Liliana Moreno (COL) 2018 Ana Cristina Sanabria (COL) Liliana Moreno (COL) Marcela Prieto (MEX) 2019 Aranza Villalón (CHI) Camila Valbuena (COL) Natalia Muñoz (COL) 2020 Miryam Núñez (ECU) Lorena Colmenares (COL) Lina Hernández (COL) 2021 Lilibeth Chacón (VEN) Aranza Villalón (CHI) Miryam Núñez (ECU) 2022 Diana Peñuela (COL) Lina Hernández (COL) Anet Barrera Esparza (MEX) 2023 Lilibeth Chacón (VEN) Diana Peñuela (COL) Ana Cristina Sanabria (COL) 2024 Lilibeth Chacón (VEN) Nadia Gontova (CAN) Estefanía Herrera (COL) 2025 Diana Peñuela (COL) Jessenia Meneses Gonzales (COL) Stefania Sánchez (COL) 2026 Lilibeth Chacón (VEN) Angie Londoño (COL) Laura Daniela Rojas (COL)

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