“Llevo años trabajando para lograr esto”: Daniel Martínez, tras su podio en el Giro

Así quedó el podio del Giro de Italia 2024: Daniel Felipe Martínez (izq.) fue segundo, Tadej Pogacar (cent.) quedó primero y Geraint Thomas finalizó tercero. Foto: AFP - Agencia AFP

Daniel Felipe Martínez celebró este domingo su mejor resultado en una gran vuelta, luego de ocho años de haber iniciado su carrera en Europa. El soachuno se consagró subcampeón del Giro de Italia 2024, la primera gran vuelta del año y la edición 107 de la corsa rosa.

Por detrás del gran campeón Tadej Pogacar, el colombiano consiguió un histórico resultado y es el sexto colombiano que se sube al podio en la gran vuelta italiana como también lo consiguieron: Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Miguel Ángel López.

Tras la carrera, Martínez habló de su histórica gesta y le dedicó su triunfo a Soacha la tierra que lo vio nacer hace 28 años.

Las palabras de Daniel Felipe Martínez, el subcampeón del Giro de Italia 2024

Daniel Martínez, luego de asegurar su podio en el Giro de Italia, habló de su resultado histórico y agradeció el acompañamiento de sus seres más cercanos y de sus seguidores. “Por fin llegamos a esta etapa 21. La esperamos mucho y estoy feliz de haber llegado hasta aquí en esta posición”, le dijo el ciclista a Caracol Sports.

“Llevo bastantes años estudiando y trabajando en mí mismo. He tratado de entender para qué estamos acá. Y esa base es la que cambia la perspectiva de la vida, lo que marca la diferencia. Mi gran inspiración son mis hijos. Son las personas que me ponen más presión, a ellos es a los que quiero impresionar, darles el mejor ejemplo”, aseguró el pedalista.

Sobre su ejemplo, precisamente, a las generaciones que vienen, el ciclista resaltó las figuras del pasado y las del ahora: “Creo que es importante. Así como en su época, cuando yo era niño, y miraba a Santiago Botero o a Mauricio Soler. O cuando era juvenil, para mí fue una inspiración ver lo que hacía Rigo en el Giro o Nairo en el Tour. Fueron pioneros para nosotros, los que abrieron las puertas. Así como ellos fueron inspiración para mí, también espero aportar mi granito de arena y con este resultado ser inspiración para los niños que hoy están viendo lo que conseguimos”.

“Estoy orgulloso de ser de Soacha. De toda la gente que me ayudó a entrenar y crecer ahí. Estoy contento y agradecido de todo el cariño que la gente me ha dado en estos días. Y no solo en estas semanas, en toda mi carrera deportiva”, finalizó el subcampeón del Giro de Italia 2024.

La brillante carrera de Daniel Felipe Martínez

Aunque el segundo lugar en el Giro de Italia es el resultado más importante en la carrera de Daniel Felipe Martínez, la trayectoria del colombiano es bastante destacada.

“No es fácil estar entre los 10 primeros y menos hacer un podio en una de las carreras más importantes”, explicó el corredor del Bora.

Antes, Daniel Felipe Martínez fue campeón del Critérium du Dauphiné en 2020, de la Vuelta al País Vasco en 2022 y de la Vuelta al Algarve en 2023. En el Giro de Italia ya había sido quinto en 2021 y en el Tour de Francia ganó una etapa en 2020.

Este segundo lugar en la corsa rosa, por supuesto, sabe a mucho. Así lo reconoce Martínez, quien además ha sido cuatro veces campeón nacional de contrarreloj: “Al estar en el podio pensé en muchas cosas. En todo mi trabajo. Por ejemplo, en el año pasado: cuando hice todas las cosas bien, entrenando tan duro y no se dieron los resultados. A veces uno está arriba y otras está abajo. Lo más importante es volver y nunca desfallecer”.

Tras el final de la carrera viene un cortísimo, pero merecido descanso. “Después de tantos días de batalla, ahora hay momento de respirar y estar más en calma. Después de 21 días de estrés, de estar todas las mañanas estudiando las carreteras que uno va a transitar, llegar al final de la carrera da tranquilidad”, dijo el pedalista.

Daniel Felipe Martínez: ¿Tour de Francia, Olímpicos o Vuelta a España?

Finalizado el Giro de Italia, todavía no es claro cuál es el paso a seguir para Daniel Felipe Martínez. En teoría, el colombiano iría al Tour de Francia para ser la segunda espada de Primoz Roglic. Sin embargo, su buen resultado en la primera gran vuelta llevaría repensar esa estrategia.

“De momento vamos a disfrutar lo que hicimos acá. En una semana tenemos que mirar cómo nos vamos a organizar. Al final no sé bien si iremos al Tour o a la Vuelta. Hay que tener en cuenta que también están los Olímpicos como una posibilidad. También, el Mundial está interesante”, afirmó el colombiano.

“La idea es llevar un equipo muy fuerte en el Tour, pero la Vuelta a España también es una importante posibilidad. Hay que ver cómo movemos las fichas, dependiendo de cómo lleguemos”, aseguró Martínez, quien finalizó diciendo que París 2024 es un gran anhelo.

