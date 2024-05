Daniel Felipe Martínez, subcampeón del Giro: ¡oficial, histórico podio para Colombia!

Así quedó el podio del Giro de Italia 2024: Daniel Felipe Martínez (izq.) fue segundo, Tadej Pogacar (cent.) quedó primero y Geraint Thomas finalizó tercero. Foto: AFP - Agencia AFP

Daniel Felipe Martínez consiguió oficialmente este domingo el mejor resultado de su carrera ciclística. El oriundo de Soacha, a sus 28 años, se consagró en Roma subcampeón en el Giro de Italia, en la edición 107 de la corsa rosa.

El título es histórico para Colombia, que no se subía a un podio en una de las tres grandes vueltas (Giro, Tour y Vuelta) desde que Egan Bernal se vistió con la maglia rosa hace tres años, en 2021.

En esa oportunidad, el de Zipaquirá tenía, precisamente como gregario, a Daniel Felipe Martínez, quien protagonizó una de las escenas más bonitas en la historia del ciclismo colombiano: alentando a Bernal cuando palidecía en plena montaña. Eso fue, como hoy, un 26 de mayo.

Hoy, ahora como capo del BORA - hansgrohe, Martínez celebró el mejor resultado de su carrera, un segundo lugar en el podio de una gran vuelta que venía buscando desde hace ocho años cuando dio el salto a Europa.

Daniel Felipe Martínez: “Quiero ser inspiración para los ciclistas colombianos del futuro”

Al terminar la nueva edición del Giro de Italia, Daniel Martínez habló de su resultado histórico y agradeció el acompañamiento de sus seres más cercanos y de sus seguidores. “Por fin llegamos a esta etapa 21. La esperamos mucho y estoy feliz de haber llegado hasta aquí en esta posición”, le dijo el ciclista a Caracol Sports.

“Llevo bastantes años estudiando y trabajando en mí mismo. He tratado de entender para qué estamos acá. Y esa base es la que cambia la perspectiva de la vida, lo que marca la diferencia. Mi gran inspiración son mis hijos. Son las personas que me ponen más presión, a ellos es a los que quiero impresionar, darles el mejor ejemplo”, aseguró el pedalista.

Sobre su ejemplo, precisamente, a las generaciones que vienen, el ciclista resaltó las figuras del pasado y las del ahora: “Creo que es importante. Así como en su época, cuando yo era niño, y miraba a Santiago Botero o a Mauricio Soler. O cuando era juvenil, para mí fue una inspiración ver lo que hacía Rigo en el Giro o Nairo en el Tour. Fueron pioneros para nosotros, los que abrieron las puertas. Así como ellos fueron inspiración para mí, también espero aportar mi granito de arena y con este resultado ser inspiración para los niños que hoy están viendo lo que conseguimos”.

“Estoy orgulloso de ser de Soacha. De toda la gente que me ayudó a entrenar y crecer ahí. Estoy contento y agradecido de todo el cariño que la gente me ha dado en estos días. Y no solo en estas semanas, en toda mi carrera deportiva”, finalizó el subcampeón del Giro de Italia 2024.

Daniel Felipe Martínez se une a la lista dorada del ciclismo colombiano

Con su podio, histórico, Daniel Felipe Martínez se metió en la lista de los ciclistas más importantes de la historia de Colombia: aquellos que han pisado podios en grandes vueltas.

Por el lado del Giro de Italia, la gran vuelta en la que los escarabajos han conseguido más resultados, solo Nairo Quintana (2014), que también fue segundo en 2017, y Egan Bernal (2021) han ganado el Giro de Italia. Rigoberto Urán, en 2013 y 2014, fue segundo y Esteban Chaves también, en 2016. Miguel Ángel “Supermán” López quedó tercero en 2018.

Ahora, Martínez se une a la lista con un histórico segundo lugar que lo ubica a la altura de corredores como Rigoberto Urán y Esteban Chaves.

En las otras grandes vueltas, los otros colombianos que han logrado podio son varios. En el Tour de Francia: Egan Bernal es el único que ganó la carrera, en 2019. Nairo Quintana fue segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016. Rigoberto Urán, por su lado, fue segundo en 2017, y Fabio Parra fue tercero en 1988.

En la Vuelta a España, los colombianos que han sido podio son: Lucho Herrera, que ganó en 1987; Nairo Quintana, que ganó en 2016; Fabio Parra, que fue segundo en 1989; Pacho Rodríguez, que fue tercero en 1985; Óscar de Jesús Vargas, que fue tercero en 1989; Esteban Chaves, que fue tercero en 2016; y Miguel Ángel López, que fue tercero en 2018.

¿Cómo terminaron todos los colombianos en el Giro de Italia 2024?

Por supuesto, el mejor colombiano de la carrera fue Daniel Felipe Martínez, que terminó segundo de la clasificación general por detrás del campeón Tadej Pocagar. El esloveno, absolutamente dominante, le sacó casi 10 minutos al de Soacha.

Einer Rubio fue el segundo mejor colombiano, consiguiendo un gran resultado al terminar séptimo en la clasificación general.

👦🏽🇨🇴👏🏼 Cansancio y satisfacción para @Einerrubio1 tras el último esfuerzo de montaña en el Grappa.



Lo dio todo y y vuelve a dar pasos adelante en su sólida carrera deportiva.



¡Disfruta mañana del cierre del #Giroditalia en Roma! @PtelefonicaCol



🎥 Adrià Julià pic.twitter.com/66eiqGjVOR — Movistar Team (@Movistar_Team) May 25, 2024

Nairo Quintana, por su lado, consiguió un meritorio 19 lugar en su regreso al ciclismo de la élite. El boyacense fue protagonista de la carrera y fue segundo en la etapa reina, hace una semana, que ganó Tadej Pogacar.

Abajo, Esteban Chaves terminó la carrera en la casilla 35, Juan Sebastián Molano quedó 126 y Fernando Gaviria acabó 137.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador