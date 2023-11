Los cierres viales en Cundinamarca por el Giro de Rigo 2023, este es su recorrido

Wout van Aert (der.), el invitado especial al Giro de Rigo 2023. Foto: Archivo Particular

Este domingo 12 de noviembre se realizará una nueva versión del Giro de Rigo, una competencia amistosa organizada por el popular ciclista antioqueño Rigoberto Urán.

En esta oportunidad, la carrera se realizará en Cundinamarca, una versión que fue llamada por los organizadores como “Edición Central”.

La competencia, que es de un día, no es de carácter oficial, pero sí ocasionará varios cierres a lo largo de todo el departamento.

Los cierres viales que ocasionará el Giro de Rigo

El cierre de las vías en Cundinamarca será total. Así lo anunció la organización de la carrera, que pasará por los municipios de Ricaurte, La Mesa, Viotá, Tocaima, Apulo, El Colegio, Anapoima, entre otros.

Se cerrarán cuatro vías: la primera será la de Girardot - Melgar ruta 40, desde las 6:30 de la mañana hasta las 4:00 p.m. entre Cenvar y la Glorieta Algarrobo; la segunda será Girardot - Mosquera, desde 5:00 a.m. y las 4:00 p.m. entre la glorieta de Jumbo y La Mesa (Cundinamarca); la tercera será Tocaima - Viotá - El Colegio, desde las 6:30 a.m. y las 2:00 p.m. entre cruce portillo y El Colegio, y la última será El Colegio - La Mesa, desde las 7:30 a.m.

Las novedades del Giro de Rigo 2023

Este año, el principal atractivo de la carrera de Rigoberto Urán será la participación de Wout van Aert, uno de los ciclistas más completos del mundo.

El belga del Jumbo-Visma, ahora Visma-Lease a Bike, ya está en Colombia y será el invitado principal del evento, así como el año pasado fue Tadej Pogacar.

La carrera tendrá dos desafíos. El primero se llama Reto Iguana, una oportunidad para los ciclistas de nivel intermedio que se desarrollará en un recorrido de 90 kilómetros. Sale y termina en Girardot, con una duración estimada de seis horas.

El segundo es el Reto Caimán, una prueba para ciclistas con más experiencia. El recorrido será de 156,3 kilómetros, con desnivel positivo de 2.400 metros, y salida y llegada en Girardot.

