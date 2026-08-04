Los colombianos que apuntan a correr la Vuelta a España 2026

Cinco ciclistas colombianos aparecen en una lista preliminar para disputar la última gran vuelta de la temporada, que también marcaría el regreso de Tadej Pogacar a la carrera española tras siete años de ausencia. Foto: EFE - Paco Paredes

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Cada vez falta menos para el inicio de la Vuelta a España 2026, la última gran vuelta de la temporada, y los nombres de los posibles representantes colombianos comienzan a tomar fuerza.

Aunque la mayoría de los equipos aún no han confirmado oficialmente todas sus alineaciones, una lista preliminar revelada en el programa Photofinish, de Ditu, ubica a varios ciclistas nacionales en la carrera que comenzará el próximo 22 de agosto.

El principal referente sería Nairo Quintana, quien afronta la que anunció como su última temporada como ciclista profesional. Para el boyacense, volver a disputar la ronda española tendría un significado especial, teniendo en cuenta los recuerdos que dejó en esta competencia y la posibilidad de despedirse de una de las carreras más importantes del calendario.

Junto a él, el Movistar Team también tendría previsto contar con Diego Pescador, uno de los jóvenes colombianos con mayor proyección, que tendría la oportunidad de disputar por primera vez la Vuelta a España.

Martínez, Sosa y Rivera completarían la representación nacional

Otro de los colombianos que aparece en la lista preliminar es Daniel Felipe Martínez, del Red Bull-BORA-hansgrohe, quien llega después de una destacada temporada en la que fue segundo en la París-Niza.

También estaría presente Iván Ramiro Sosa, corredor del Kern Pharma, escuadra invitada para esta edición de la Vuelta. El colombiano viene de destacarse en los Campeonatos Nacionales disputados este año en Zipaquirá y tendría la oportunidad de disputar la última gran vuelta del calendario.

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A ellos se sumaría Brandon Rivera, del Ineos Netcompany, quien sería una pieza importante como gregario dentro de la formación británica, cuyo líder para la carrera todavía no ha sido definido.

La Vuelta a Burgos sirve como preparación

Los corredores colombianos ya comenzaron su preparación inmediata con la Vuelta a Burgos, donde este martes se disputó la primera etapa entre Gumiel de Izán y Burgos, con final en el Alto del Castillo, sobre un recorrido de 165 kilómetros.

La jornada fue ganada por el británico Matthew Brennan, quien encabezó el doblete del Visma-Lease a Bike por delante de su compañero Ben Tulett, mientras que el neozelandés Laurence Pithie terminó en la tercera posición.

En cuanto a los colombianos, Nairo Quintana, Diego Pescador y Daniel Felipe Martínez finalizaron la fracción manteniendo intactas sus opciones de pelear por la clasificación general, en una carrera que servirá como termómetro antes del inicio de la Vuelta a España.

La ronda burgalesa comenzó con una fuga de cuatro corredores desde el primer kilómetro, pero el trabajo del pelotón fue reduciendo progresivamente la diferencia hasta neutralizar el intento en los kilómetros finales. Posteriormente, el Visma-Lease a Bike endureció el ritmo en el ascenso definitivo y Brennan respondió con autoridad para quedarse con la victoria y vestir el primer liderato.

Pogacar regresa a la Vuelta siete años después

Además de la expectativa por los colombianos, la edición 2026 tendrá un protagonista de lujo. Tadej Pogacar confirmó su participación tras conquistar un nuevo Tour de Francia, regresando a la Vuelta por primera vez desde 2019, cuando sorprendió al terminar tercero en su debut en una gran vuelta.

El UAE Team Emirates oficializó su presencia y el propio esloveno aseguró que volver a competir en España era uno de sus grandes objetivos para cerrar la temporada.

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Pogacar buscará conquistar la única gran vuelta que aún falta en su palmarés. Si logra imponerse en la ronda española, entrará en el grupo de corredores que han ganado las tres grandes vueltas y además podría convertirse en apenas el cuarto ciclista capaz de conquistar el Tour de Francia y la Vuelta en una misma temporada.

La Vuelta a España 2026 se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con llegada a Granada y un recorrido de alta montaña que promete una batalla de primer nivel, tanto por el título como por la actuación de los colombianos que aspiran a ser protagonistas.

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