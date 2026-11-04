Más de 200 ciclistas compitieron en la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB

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El municipio de Copacabana, en Antioquia, acogió la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB, competencia de ciclismo de montaña que reunió a más de 200 deportistas de diferentes regiones del país. La jornada se desarrolló en el barrio La Asunción, donde los participantes afrontaron un circuito de más de 800 metros bajo la modalidad de short track.
El trazado combinó sectores urbanos con elementos característicos del cross-country, incluyendo tramos de grama, curvas, contracurvas y un salto. Estas condiciones exigieron precisión técnica y capacidad de reacción por parte de los ciclistas, quienes debieron adaptarse a una pista corta en la que las diferencias de tiempo resultaron determinantes para definir las posiciones.
Las competencias se disputaron bajo un formato de tiempo establecido más una vuelta adicional. Las categorías formativas y de desarrollo completaron recorridos de 15 minutos más una vuelta, mientras que los participantes de la categoría Open, tanto masculina como femenina, compitieron durante 20 minutos más una vuelta, según las condiciones definidas por la organización.
La válida contó con representantes de municipios antioqueños como Medellín, Rionegro, Itagüí, Amagá, Guarne, Yarumal y El Carmen de Viboral, además de delegaciones de Caldas y Chocó. También participaron clubes como GW Erco Sportfitness, Club Minero Amagá y Correcaminos Yolombó, en una jornada que reunió a deportistas de distintas categorías y niveles competitivos.
Resultados Oficiales de la séptima válida
Damas Única (17 y más):
- Daniela Gaviria Ramírez – Gw Erco Sportfitness Tiempo: 0:22:04
- Tatiana Ruiz – Girardota | Tiempo: 1:23:48
- Laura Sofía Valencia Botero – Ciclo Rionegro | Tiempo: 1:24:23
Infantil A Damas:
- Aitana Victoria Rodríguez – Valeria Montrex-Yak Brake | Tiempo: 0:12:54
- Lucia Vargas González – Correcaminos Yolombo | Tiempo: 0:13:00
- eleste Manco Echavarría – Club de Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:14:21
Infantil A Varones (8 a 10):
- Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:09
- Jerónimo Rúa Carmona – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:11
- Mateo Castaño Granados – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:13:12
Infantil B Damas (11 a 12):
- Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:15:01
- Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:15:48
- Mariangel Avendaño – Correcaminos Yolombó | Tiempo: 0:16:01
Infantil B Varones (11 a 12):
- Santiago Zapata Muñoz – Ciclo Anzea – Rueda Libre | Tiempo: 0:13:52
- David Alejandro Ramírez – Club Ciclismo Cañasgordas | Tiempo: 0:13:52
- Dylan Cardona Valle – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:13:58
Prejuvenil A Damas (13 a 14):
- Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex | Tiempo: 0:16:16
- Ana Lucía García Berrío – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:07
- Antonia Rivera Rodríguez – Club Valeria Montrex | Tiempo: 0:18:26
Prejuvenil A Varones (13 a 14):
- David Arias Muriel – Team Sistecredito Club Minero Amagá | Tiempo: 0:17:33
- Matias Ospina) – Inder Girardota | Tiempo: 0:18:02
- Carlos Samuel González – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:27
Prejuvenil B Damas (15 a 16):
- Juanita González Cadavid – Valeria Montrex | Tiempo: 0:17:41
- Sofia Castrillon Palacio – Tourmalet Fundación | Tiempo: 0:17:50
- Maria Isabel Chica Rojas – | Tiempo: 0:18:19
Prejuvenil B Varones (15 a 16):
- Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:16:52
- Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:17
- Maximiliano Botero Rojas – El Retiro Sobre Ruedas | Tiempo: 0:17:37
Junior Varones (17 a 18):
- Santiago Quintero Arango – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:23:21
- Miguel Paredes Echeverri – Astranova Bike House | Tiempo: 0:23:25
- Genaro Ramirez Botero – Team Astranova | Tiempo: 0:23:50
Senior (19 a 29):
- Jose Manuel Valencia – Inder Girardota | Tiempo: 0:17:02
- Cristian Tamayo Montoya – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:17:02
- Julián Vásquez – Tourmalet | Tiempo: 0:17:40
Master A Varones (30 a 39):
- Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana | Tiempo: 0:17:20
- Iván Darío Pérez Guiral – Independiente | Tiempo: 0:18:21
- Juan Alberto Munera Alzate – Botero Bikes | Tiempo: 0:18:44
Master B Varones (40 a 49):
- Javier Rendón – Independientemente | Tiempo: 0:18:14
- Jhonny Jimenez – | Tiempo: 0:18:21
- Mauricio González Márquez – Independiente | Tiempo: 0:18:51
Master C Varones (50 años y más):
- Mario Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:14
- Heriberto Mario Valencia Londoño – Siembra Integral | Tiempo: 0:17:22
- Rodrigo Ortega – Corporación Correcaminos El Retiro | Tiempo: 0:17:30
Open Varones (19 a 29):
- Jeronimo Bedoya – GW Erco | Tiempo: 0:23:14
- Juan Jose Benavides – | Tiempo: 0:23:41
- Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex | Tiempo: 0:24:39
Clasificación General Open MTB Antioquia 2026
Infantil A Damas:
- Lucia Vargas González (Correcaminos Yolombó) – 255 pts
- Aitana Victoria Rodriguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake) – 244 pts
- Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas) – 241 pts
Infantil B Damas:
- Sammy Liseth Garcia Tabares (Club Minero Amagá) – 280 pts
- Luciana Carvajal Graciano (Club Ciclismo Cañas) – 237 pts
- Mariangel Avendaño (Correcaminos Yolombó) – 211 pts
Infantil A Varones:
- Sneider Vanegas Mejia (Valeria Montrex) – 242 pts
- Emmanuel Ramirez Picón (Valeria Montrex) – 211 pts
- Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá) – 205 pts
Infantil B Varones:
- Dylan Cardona Vallejo (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 229 pts
- Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Anzea Rueda Libre) – 220 pts
- David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas) – 202 pts
Prejuvenil Damas A:
- Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex) – 280 pts
- Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex) – 231 pts
- Ana Lucía Garcia Berrio (MTC Botero Bikes) – 220 pts
Prejuvenil Damas B:
- Sofia Castrillon Palacio (Club Fundación Tourmalet) – 243 pts
- Samanta Velasquez Florez (Club Minero) – 225 pts
- Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos) – 222 pts
Prejuvenil Varones A:
- David Arias Muriel (Team Sistecredito Mineros) – 280 pts
- Salomón González Torres (Valeria Montrex) – 234 pts
- Jeronimo Correa Rivero (Club MTC Botero Bikes) – 200 pts
Prejuvenil Varones B:
- Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco Sportfitness) – 273 pts
- Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 247 pts
- Jeronimo Florez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 210 pts
Damas Única:
- Tatiana Ruiz (Inder Girardota) – 235 pts
- Lina Marcela Vallejo Rios (El Retiro Imder Sobre Ruedas) – 222 pts
- Daniela Gaviria Ramirez (Gw Erco SportFitness) – 200 pts
Master C:
- Mario Alberto Botero Taborda (El Retiro Sobre Ruedas) – 255 pts
- Heriberto Mario Valencia Londoño (Nomadas) – 253 pts
- Henry Garcia (Yarumal) – 192 pts
Master B:
- Javier Rendón Cano (Independiente) – 256 pts
- Daniel Santamaria (Mtc Botero Bikes) – 197 pts
- Mauricio González Márquez (Independiente) – 170 pts
Master A:
- Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) – 262 pts
- Juan Alberto Munera Alzate (Mtc Botero Bikes) – 222 pts
- Juan Esteban Londoño Montoya (Fundación Tourmalet) – 145 pts
Senior:
- José Manuel Valencia (Inder Girardota) – 273 pts
- Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes) – 228 pts
- Emmanuel Bedoya Montoya (Club Botero Bikes) – 189 pts
Junior:
- Genaro Ramirez Botero (Astranova-Bike House Trek) – 208 pts
- Sebastián Botero Cadavid (Club Fundación Tourmalet) – 205 pts
- Santiago Quintero Arango (GW Erco Sport Fitness) – 160 pts
Open:
- Jerónimo Bedoya (GW Erco Sport Fitness) – 236 pts
- Juan Manuel Baena Restrepo (Valeria Montrex) – 201 pts
- Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 184 pts
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