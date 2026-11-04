 

Publicidad

Más de 200 ciclistas compitieron en la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB

El barrio La Asunción fue escenario de una jornada de ciclismo de montaña que contó con representantes de distintos municipios y clubes deportivos de la región.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Deportes
Más de 200 ciclistas compitieron en la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB
Más de 200 ciclistas compitieron en la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB
Foto: Copa Antioquia de MTB

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El municipio de Copacabana, en Antioquia, acogió la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB, competencia de ciclismo de montaña que reunió a más de 200 deportistas de diferentes regiones del país. La jornada se desarrolló en el barrio La Asunción, donde los participantes afrontaron un circuito de más de 800 metros bajo la modalidad de short track.

El trazado combinó sectores urbanos con elementos característicos del cross-country, incluyendo tramos de grama, curvas, contracurvas y un salto. Estas condiciones exigieron precisión técnica y capacidad de reacción por parte de los ciclistas, quienes debieron adaptarse a una pista corta en la que las diferencias de tiempo resultaron determinantes para definir las posiciones.

Las competencias se disputaron bajo un formato de tiempo establecido más una vuelta adicional. Las categorías formativas y de desarrollo completaron recorridos de 15 minutos más una vuelta, mientras que los participantes de la categoría Open, tanto masculina como femenina, compitieron durante 20 minutos más una vuelta, según las condiciones definidas por la organización.

Más de 200 ciclistas compitieron en la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB
Más de 200 ciclistas compitieron en la séptima válida de la Copa Antioquia de MTB
Foto: Copa Antioquia de MTB

La válida contó con representantes de municipios antioqueños como Medellín, Rionegro, Itagüí, Amagá, Guarne, Yarumal y El Carmen de Viboral, además de delegaciones de Caldas y Chocó. También participaron clubes como GW Erco Sportfitness, Club Minero Amagá y Correcaminos Yolombó, en una jornada que reunió a deportistas de distintas categorías y niveles competitivos.

Le puede interesar

Ciclismo

Tour Femenino y Vuelta del Porvenir 2026: así será el recorrido por el Valle del Cauca

Resultados Oficiales de la séptima válida

Damas Única (17 y más):

  1. Daniela Gaviria Ramírez – Gw Erco Sportfitness Tiempo: 0:22:04
    1. Tatiana Ruiz – Girardota | Tiempo: 1:23:48
    1. Laura Sofía Valencia Botero – Ciclo Rionegro | Tiempo: 1:24:23

Infantil A Damas:

  1. Aitana Victoria Rodríguez – Valeria Montrex-Yak Brake | Tiempo: 0:12:54
  2. Lucia Vargas González – Correcaminos Yolombo | Tiempo: 0:13:00
  3. eleste Manco Echavarría – Club de Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:14:21

Infantil A Varones (8 a 10):

  1. Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:09
  2. Jerónimo Rúa Carmona – Valeria Montrex | Tiempo: 0:13:11
  3. Mateo Castaño Granados – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:13:12

Infantil B Damas (11 a 12):

  1. Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá | Tiempo: 0:15:01
  2. Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas | Tiempo: 0:15:48
  3. Mariangel Avendaño – Correcaminos Yolombó | Tiempo: 0:16:01

Infantil B Varones (11 a 12):

  1. Santiago Zapata Muñoz – Ciclo Anzea – Rueda Libre | Tiempo: 0:13:52
  2. David Alejandro Ramírez – Club Ciclismo Cañasgordas | Tiempo: 0:13:52
  3. Dylan Cardona Valle – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:13:58

Prejuvenil A Damas (13 a 14):

  1. Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex | Tiempo: 0:16:16
  2. Ana Lucía García Berrío – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:07
  3. Antonia Rivera Rodríguez – Club Valeria Montrex | Tiempo: 0:18:26

Prejuvenil A Varones (13 a 14):

  1. David Arias Muriel – Team Sistecredito Club Minero Amagá | Tiempo: 0:17:33
  2. Matias Ospina) – Inder Girardota | Tiempo: 0:18:02
  3. Carlos Samuel González – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:18:27

Prejuvenil B Damas (15 a 16):

  1. Juanita González Cadavid – Valeria Montrex | Tiempo: 0:17:41
  2. Sofia Castrillon Palacio – Tourmalet Fundación | Tiempo: 0:17:50
  3. Maria Isabel Chica Rojas – | Tiempo: 0:18:19

Prejuvenil B Varones (15 a 16):

  1. Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:16:52
  2. Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:17
  3. Maximiliano Botero Rojas – El Retiro Sobre Ruedas | Tiempo: 0:17:37

Junior Varones (17 a 18):

  1. Santiago Quintero Arango – GW Erco Sportfitness | Tiempo: 0:23:21
  2. Miguel Paredes Echeverri – Astranova Bike House | Tiempo: 0:23:25
  3. Genaro Ramirez Botero – Team Astranova | Tiempo: 0:23:50

Senior (19 a 29):

  1. Jose Manuel Valencia – Inder Girardota | Tiempo: 0:17:02
  2. Cristian Tamayo Montoya – Club MTC Botero Bikes | Tiempo: 0:17:02
  3. Julián Vásquez – Tourmalet | Tiempo: 0:17:40

Master A Varones (30 a 39):

  1. Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana | Tiempo: 0:17:20
  2. Iván Darío Pérez Guiral – Independiente | Tiempo: 0:18:21
  3. Juan Alberto Munera Alzate – Botero Bikes | Tiempo: 0:18:44

Master B Varones (40 a 49):

  1. Javier Rendón – Independientemente | Tiempo: 0:18:14
  2. Jhonny Jimenez – | Tiempo: 0:18:21
  3. Mauricio González Márquez – Independiente | Tiempo: 0:18:51

Master C Varones (50 años y más):

  1. Mario Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER | Tiempo: 0:17:14
  2. Heriberto Mario Valencia Londoño – Siembra Integral | Tiempo: 0:17:22
  3. Rodrigo Ortega – Corporación Correcaminos El Retiro | Tiempo: 0:17:30

Open Varones (19 a 29):

  1. Jeronimo Bedoya – GW Erco | Tiempo: 0:23:14
  2. Juan Jose Benavides – | Tiempo: 0:23:41
  3. Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex | Tiempo: 0:24:39

Clasificación General Open MTB Antioquia 2026

Infantil A Damas:

  1. Lucia Vargas González (Correcaminos Yolombó) – 255 pts
  2. Aitana Victoria Rodriguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake) – 244 pts
  3. Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas) – 241 pts

Infantil B Damas:

  1. Sammy Liseth Garcia Tabares (Club Minero Amagá) – 280 pts
  2. Luciana Carvajal Graciano (Club Ciclismo Cañas) – 237 pts
  3. Mariangel Avendaño (Correcaminos Yolombó) – 211 pts

Infantil A Varones:

  1. Sneider Vanegas Mejia (Valeria Montrex) – 242 pts
  2. Emmanuel Ramirez Picón (Valeria Montrex) – 211 pts
  3. Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá) – 205 pts

Infantil B Varones:

  1. Dylan Cardona Vallejo (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 229 pts
  2. Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Anzea Rueda Libre) – 220 pts
  3. David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas) – 202 pts

Prejuvenil Damas A:

  1. Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex) – 280 pts
    1. Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex) – 231 pts
    1. Ana Lucía Garcia Berrio (MTC Botero Bikes) – 220 pts

Prejuvenil Damas B:

  1. Sofia Castrillon Palacio (Club Fundación Tourmalet) – 243 pts
  2. Samanta Velasquez Florez (Club Minero) – 225 pts
  3. Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos) – 222 pts

Prejuvenil Varones A:

  1. David Arias Muriel (Team Sistecredito Mineros) – 280 pts
  2. Salomón González Torres (Valeria Montrex) – 234 pts
  3. Jeronimo Correa Rivero (Club MTC Botero Bikes) – 200 pts

Prejuvenil Varones B:

  1. Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco Sportfitness) – 273 pts
  2. Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 247 pts
  3. Jeronimo Florez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 210 pts

Damas Única:

  1. Tatiana Ruiz (Inder Girardota) – 235 pts
  2. Lina Marcela Vallejo Rios (El Retiro Imder Sobre Ruedas) – 222 pts
  3. Daniela Gaviria Ramirez (Gw Erco SportFitness) – 200 pts

Master C:

  1. Mario Alberto Botero Taborda (El Retiro Sobre Ruedas) – 255 pts
  2. Heriberto Mario Valencia Londoño (Nomadas) – 253 pts
  3. Henry Garcia (Yarumal) – 192 pts

Master B:

  1. Javier Rendón Cano (Independiente) – 256 pts
  2. Daniel Santamaria (Mtc Botero Bikes) – 197 pts
  3. Mauricio González Márquez (Independiente) – 170 pts

Master A:

  1. Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) – 262 pts
  2. Juan Alberto Munera Alzate (Mtc Botero Bikes) – 222 pts
  3. Juan Esteban Londoño Montoya (Fundación Tourmalet) – 145 pts

Senior:

  1. José Manuel Valencia (Inder Girardota) – 273 pts
  2. Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes) – 228 pts
  3. Emmanuel Bedoya Montoya (Club Botero Bikes) – 189 pts

Junior:

  1. Genaro Ramirez Botero (Astranova-Bike House Trek) – 208 pts
  2. Sebastián Botero Cadavid (Club Fundación Tourmalet) – 205 pts
  3. Santiago Quintero Arango (GW Erco Sport Fitness) – 160 pts

Open:

  1. Jerónimo Bedoya (GW Erco Sport Fitness) – 236 pts
  2. Juan Manuel Baena Restrepo (Valeria Montrex) – 201 pts
  3. Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER) – 184 pts
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Ciclomontañismo

Copa Antioquia de MTB

Copa Cabana

Cross Country

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Mountan Bike
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido