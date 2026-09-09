El británico se impuso nuevamente en un esprint masivo y superó en la línea de meta al belga Jordi Meeus y al danés Magnus Cort. Brennan, que completó la fracción en 4 horas, 7 minutos y 15 segundos, consiguió otra victoria…

Matthew Brennan volvió a imponer su ley en la Vuelta a España 2026. El británico del Team Visma | Lease a Bike ganó la etapa 17, disputada entre Dos Hermanas y Sevilla, y consiguió su quinta victoria en esta edición. Brennan ratificó así su extraordinario dominio en las llegadas masivas durante la ronda española.

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Matthew Brennan vuelve a ganar y conquista su quinta etapa en la Vuelta a España 2026

El británico se impuso nuevamente en un esprint masivo y superó en la línea de meta al belga Jordi Meeus y al danés Magnus Cort. Brennan, que completó la fracción en 4 horas, 7 minutos y 15 segundos, consiguió otra victoria contundente frente a varios de los principales especialistas que todavía permanecen en carrera.

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El rendimiento de Brennan en las etapas veloces y planas también le permitió consolidarse en la lucha por la clasificación de los puntos. El corredor del Visma suma 239 unidades y ocupa la segunda posición, a 43 puntos del líder Wout van Aert, quien acumula 282 y mantiene el maillot verde.

La etapa 17 se corrió entre Dos Hermanas y Sevilla sobre 185 kilómetros y apenas 930 metros de desnivel positivo. Las características del recorrido, completamente favorable a los velocistas, volvieron a convertir la jornada en una oportunidad ideal para los especialistas del esprint masivo, aunque una fuga intentó evitar el desenlace esperado.

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 17?

En la clasificación general, la tranquilidad volvió a acompañar al pelotón y no hubo cambios entre los favoritos. Enric Mas conservó el maillot rojo y completó así su décima jornada consecutiva como líder de la Vuelta. El español mantiene bajo control una clasificación que tendrá su próxima gran prueba en la contrarreloj de este jueves.

Mas sigue acompañado en el podio provisional por Felix Gall y Primoz Roglic. El francés ocupa la segunda posición a 2 minutos y 6 segundos del líder, mientras el esloveno es tercero a 2:10. El ecuatoriano Richard Carapaz, quien aparece cuarto, a 4:24, es el mejor de los latinos.

El mejor colombiano en la clasificación general continúa siendo Harold Tejada, quien marcha en la undécima posición, a 9 minutos y 48 segundos de Mas. Además, Santiago Buitrago mantiene el liderato de la clasificación de la montaña, una lucha que el bogotano buscará defender durante las últimas jornadas de la carrera.

Con la general todavía abierta antes del tramo decisivo, la Vuelta afrontará ahora una jornada que puede provocar diferencias importantes. La contrarreloj individual pondrá a prueba a los candidatos al título. Este jueves llegará la etapa 18, una contrarreloj individual entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. La jornada tendrá 32,1 kilómetros de recorrido y 169 metros de desnivel positivo.

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