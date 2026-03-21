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Medallero del Panamericano de Ciclismo: Colombia sumó nueva medalla este sábado

Diana Peñuela le dio a la selección colombiana su octava medalla en el campeonato que se corre en Montería.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de marzo de 2026 - 04:39 p. m.
De izquierda a derecha: la argentina Julieta Benedetti (plata), la chilena Catalina Soto (oro) y Diana Peñuela (bronce).
De izquierda a derecha: la argentina Julieta Benedetti (plata), la chilena Catalina Soto (oro) y Diana Peñuela (bronce).
Foto: Juan Carlos Becerra
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Colombia sumó una nueva medalla en el Campeonato Panamericano de Ruta que se disputa en Montería. Diana Carolina Peñuela se quedó con el bronce en la prueba de fondo de la categoría élite femenina y le entregó al país su octava presea en el certamen continental, ratificando el gran momento del equipo nacional en casa.

La ciclista colombiana cruzó la meta con el mismo tiempo de la ganadora, la chilena Catalina Soto, en una carrera que se definió en un embalaje masivo tras 120,6 kilómetros de recorrido. El podio lo completó la argentina Julieta Benedetti, mientras que Peñuela aseguró el tercer lugar en un cierre muy apretado, en el que varias corredoras llegaron en el mismo grupo principal .

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Con este resultado, Colombia alcanza las ocho medallas en el medallero general, ahora con un balance de cuatro oros, una plata y tres bronces, manteniéndose en el primer lugar de la clasificación. México es segundo con cuatro preseas (una de oro, dos de plata y una de bronce), seguido por Estados Unidos y Brasil, ambos con una medalla dorada.

El rendimiento del equipo nacional ha sido sólido a lo largo del campeonato. Colombia dominó las pruebas juveniles de fondo y también mostró su fortaleza en la contrarreloj de mayores, consolidando una actuación que la deja como gran protagonista del evento y favorita en varias de las competencias disputadas.

El cierre llegará este domingo 22 de marzo con la prueba reina: la ruta de hombres élite sobre 206,4 kilómetros. La carrera comenzará a las 8:00 a.m. y se disputará en un circuito urbano de 12,9 km al que los corredores darán 16 vueltas, pasando por la Circunvalar, la carrera 68 a la altura del C.C. Buenavista, la glorieta de Mocarí y la calle 29. Con el impulso del público y los resultados previos, Colombia buscará cerrar con broche de oro su participación en Montería.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

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