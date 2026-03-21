Tadej Pogacar también te gana al esprint: así fue su triunfo en la Milán-San Remo

Tadej Pogacar (izq.), en el esprint que le dio un nuevo título en Italia. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

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Tadej Pogacar ganó este sábado la Milán-San Remo 2026 y añadió un nuevo hito a su palmarés. El esloveno se impuso en la Classicissima tras un esprint cerrado contra Tom Pidcock y alcanzó así su undécimo Monumento, cifra con la que igualó a Roger de Vlaeminck. En la clasificación histórica ya solo tiene por delante a Eddy Merckx, líder con 19.

El triunfo tuvo además un valor especial porque fue el primero de Pogacar en San Remo, una de las grandes carreras que aún no figuraba en su colección. De hecho, ahora, solo le queda conquistar París-Roubaix para completar el pleno de Monumentos.

Así fue la carrera monumental de Pogacar, con accidente incluído

La victoria llegó después de un desenlace muy ajustado, resuelto por apenas media rueda frente a Pidcock en la recta final de la Via Roma.

La carrera, de 298 kilómetros, comenzó con una fuga de nueve corredores formada desde los primeros compases. Con el paso de las horas, el pelotón fue reduciendo la diferencia tras mantener un ritmo alto, hasta dejar la resolución para el tramo decisivo tradicional de la prueba.

Durante buena parte del recorrido, el lote principal controló la ventaja de la escapada. A 260 kilómetros de meta la diferencia ya caía a 3:39 y a 251 km se reducía a 3:20. Más adelante, a 204 km de la llegada, el margen era de 2:39, y en los 194 km finales se estabilizaba en 2:32. Ya por debajo de los 100 kilómetros, la fuga seguía al frente, aunque el desgaste del pelotón apuntaba claramente a una neutralización antes de las subidas finales.

En la aproximación a los Capi, el UAE asumió el control del ritmo. La carrera pasó sin grandes cambios por Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta, mientras la fuga seguía perdiendo tiempo. A 39 km de meta el pelotón seguía agrupado y todavía numeroso, con la sensación de que el movimiento principal se produciría en la Cipressa, como finalmente ocurrió.

Antes de ese punto decisivo, Pogacar sufrió un contratiempo serio. A 32 km de meta se fue al suelo y arrastró en la maniobra a varios corredores, entre ellos Wout van Aert. El esloveno quedó con el costado izquierdo visiblemente tocado y perdió cerca de 20 segundos respecto al pelotón cuando faltaban 30 kilómetros. Sin embargo, consiguió regresar a la cabeza justo antes del inicio de la Cipressa.

Ya en la Cipressa, a 24 km de meta, Pogacar lanzó su primer ataque y solo Tom Pidcock y Mathieu van der Poel pudieron responder. Hubo nuevos cambios de ritmo del esloveno a 23 y 22 kilómetros del final, aunque el británico cerró los huecos con solvencia y Van der Poel se mantuvo en el grupo de punta. A 20 km de meta, el trío cabecero ya tenía 30 segundos sobre los perseguidores, por lo que el podio parecía quedar definido entre esos tres nombres.

El instante que definió al ganador en la Milán-San Remo 2026

La selección definitiva se produjo en el Poggio. A 8,8 km de la llegada, Pogacar atacó de nuevo y esta vez Van der Poel no pudo seguir su rueda. Pidcock sí resistió y se mantuvo junto al esloveno. A 7,5 km, la diferencia sobre el neerlandés era ya de casi 15 segundos, y en la cima del Poggio la dupla de cabeza consolidó una renta cercana a los 20 segundos. Desde allí, ambos administraron la ventaja en el descenso hasta jugarse la victoria al esprint.

En la meta, Pogacar se quedó con el triunfo por centímetros sobre Pidcock, mientras Van Aert fue tercero después de atacar a 1,5 km de la llegada y anticiparse al esprint del grupo perseguidor.

Con ese resultado, el esloveno no solo conquistó por primera vez la Milán-San Remo, sino que reforzó su lugar en la historia del ciclismo: suma 11 Monumentos, iguala a Roger de Vlaeminck y continúa su persecución sobre la marca de Eddy Merckx.

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