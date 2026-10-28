Medellín recibirá el Gran Fondo UCI con dos recorridos y cupos al Mundial

La competencia se desarrollará por las carreteras de Antioquia y contará con dos recorridos: uno de gran fondo, de 138 kilómetros, y otro de medio fondo, de 86 kilómetros. Los interesados podrán formalizar su participación a través…

Medellín acogerá el próximo 29 de noviembre el Gran Fondo World Series UCI 2026, una competencia de ciclismo aficionado que entregará los últimos cupos directos del continente americano para el Mundial de Gran Fondo de 2027 en Francia. Las inscripciones permanecen abiertas para hombres y mujeres desde los 15 años.

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La competencia se desarrollará por las carreteras de Antioquia y contará con dos recorridos: uno de gran fondo, de 138 kilómetros, y otro de medio fondo, de 86 kilómetros. Los interesados podrán formalizar su participación a través de la página www.ucigranfondocolombia.com, sin que sea necesario pertenecer a la categoría élite del ciclismo.

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Según los organizadores, hasta este miércoles se habían registrado participantes de 16 países, entre ellos Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Bélgica, Serbia, España y Países Bajos. En la edición anterior, cerca de 200 ciclistas consiguieron su clasificación al Mundial de Japón, aunque aproximadamente 30 viajaron para representar a Colombia en esa competencia.

El director del Inder Medellín, Eduardo Silva Meluk, destacó la capacidad de la ciudad para albergar este tipo de competencias internacionales. "Medellín está preparada para recibir eventos deportivos de talla internacional. El UCI Gran Fondo World Series Colombia demuestra nuestra capacidad para articular esfuerzos, ofrecer espacios de calidad y proyectar a la ciudad ante el mundo".

El funcionario también destacó las posibles repercusiones económicas y turísticas de la competencia, que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín y la Federación Colombiana de Ciclismo. "Desde el Inder Alcaldía de Medellín acompañamos estas iniciativas que impulsan el deporte, el turismo y la economía, y que hacen de Medellín un destino para grandes encuentros deportivos", añadió.

Como parte de la programación, el Gran Salón de Plaza Mayor albergará una feria comercial de 2.240 metros cuadrados, con la participación de más de 30 marcas relacionadas con el ciclismo. El espacio estará abierto el 27 y 28 de noviembre y coincidirá con la entrega de kits a los participantes inscritos en la competencia.

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