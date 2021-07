Miguel Ángel López: “El único objetivo es buscar el podio de Enric Mas”

Miguel Ángel “Supermán” López disfrutó como nunca de la jornada de descanso del Tour de Francia en los Alpes. Afectado por varias caídas y sin opciones en la general, ahora centrará sus esfuerzos en ayudar al español Enric Mas a lograr el gran objetivo del equipo: una plaza del podio en París.

“Está siendo un Tour muy duro y extraño, además no he tenido suerte. Tuve una primera caída, quedé cortado, perdí tiempo y me bajó la moral. Luego otra caída en la cuarta etapa...así es difícil competir. Todo esto se reflejó en la etapa de ayer, en mi vida pasé un día tan malo, casi entro fuera de control. Esto me hará más fuerte, es la primera vez que paso por esta situación”.

López, muy lejos en la general, a casi 55 minutos del líder Tadej Pogacar, se centrará en las dos próximas semanas en defender las opciones de podio de su compañero Enric Mas, quien se encuentra sexto a 29 segundos de la tercera plaza del cajón.

“La única ilusión es ver a Enric Mas en las posiciones privilegiadas, en base a eso hay que ayudarle. Para ellos espero recuperarme físicamente, pues hasta el momento no he estado para mucho”.

“Supermán”, no obstante, espera tener la opción de aspirar a un triunfo de etapa aprovechando una escapada, aunque la prioridad sea ayudar siempre a Mas.

“Las dos opciones son buenas, el podio de Enric y luchar por una etapa. Vamos a subir la moral y pensar que puedo estar en una escapada y aprovechar la situación para que luego llegue Mas y pueda enlazar conmigo. Se puede jugar con estrategias, la idea es ir al podio con él y aprovechar alguna oportunidad”.

Lo que descartó de raíz el ciclista de Pesca, Boyacá, de 27 años, es la posibilidad de luchar por el maillot de la montaña que ahora viste su compatriota Nairo Quintana.

“Ese no es mi objetivo, no vine con esa ilusión, vine para compartir el liderato con Enric Mas. Ahora él tiene las posibilidades de podio y hay que apoyarlo, la idea es la general, no está todo perdido. Si me recupero le daré una mano”.

El escalador colombiano se refirió a un año extraño, que comenzó afectado por el Covid-19, lo que retrasó su preparación.

“Cuando volví hice un bloque de carreras exigentes y muy seguidas. Empecé en Romandíaa, hice Mallorca, Andalucía, Dauphiné y luego vine acá. En este periodo lo hice bien con 3 victorias, pero en el Tour están los 180 mejores ciclistas del mundo, empezaron las caídas y los contratiempos”.

Miguel Ángel López, quien cumple su contrato de un año con Movistar a final de temporada, dijo que espera continuar en la escuadra española.

“Creo que he encajado bien en el equipo y que me aprecian. Hay conversaciones, pero la noticia que sea llegará más adelante”.