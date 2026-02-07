Monumental victoria de Molano en el Tour de Omán: le sacó el triunfo a Fernando Gaviria

Juan Sebastián Molano, llegando por delante de Fernando Gaviría en la primera etapa del Tour de Omán. Foto: Vía X

El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) se adjudicó la primera etapa del Tour de Omán, de 170,9 kilómetros entre Mascate y Bimmah, al imponerse en un masivo sprint final.

El velocista aprovechó el escenario abierto para lanzar su aceleración desde atrás y superar a sus rivales. Completaron un histórico doblete colombiano en el podio Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA), segundo, y el belga Gerben Thijssen (Alpecin – Premier Tech), tercero.

La victoria, la 28 de Molano en su carrera, supone la séptima del año para el UAE Team Emirates, que también enfoca la carrera general con su líder Adam Yates, vencedor en las dos últimas ediciones.

La etapa, de perfil mayoritariamente llano pero con una exigente rampa inicial de 3,5 km al 9.2%, estuvo marcada por una fuga de tres corredores: Patryk Goszczurny, José Luis Faura y Alex Díaz, neutralizada sin contratiempos por un pelotón controlado por los equipos de los sprinters.

En los kilómetros finales, Alpecin – Premier Tech y UAE Team Emirates tomaron las riendas para preparar la llegada al sprint. Aunque el equipo belga ejecutó el tren más ordenado para Thijssen, Molano, bien posicionado por su gregario Rui Oliveira, encontró un hueco por el exterior y desplegó una potencia superior para cruzar la línea en primer lugar.

El triunfo adquiere un significado especial tanto para Molano como para Gaviria, que llevgó segundo y estuvo a punto de lograr su primer triunfo con Caja Rural, su primer equipo.

Para el Molano, llega en un momento crucial de su carrera, con su contrato por expirar y tras superar una lesión de rodilla que lo mantuvo apartado de las competiciones durante gran parte de 2025.

Para Gaviria, el segundo puesto es una señal esperanzadora de resurgimiento tras un año complicado en el que llegó a barajar la retirada. La carrera afronta ahora su segunda etapa, de 191,4 km entre el Fuerte Al Rustaq y las Colinas Yitti, con un trazado ondulado que promete batalla y es propicio tanto para un sprint reducido como para el ataque de los puncheurs.

