Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-20 tras el empate de la selección femenina con Chile

Colombia tuvo un debut exigente en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay. El empate 0-0 frente a Chile, en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, dejó sensaciones mixtas: por un lado, la falta de eficacia en ataque; por el otro, la solidez defensiva y la capacidad de reacción en el segundo tiempo, cuando el equipo de Carlos Paniagua encontró sus mejores momentos.

El arranque mostró a una selección intensa, con presión alta y vocación ofensiva. La primera opción clara estuvo en los pies de Mariana Silva, que quedó mano a mano y no logró definir. Sin embargo, con el paso de los minutos, el partido se trabó y Chile logró incomodar el juego colombiano, llevando el trámite a un terreno más físico y cortado.

En el complemento, Colombia ajustó. Apareció la figura de Luisa Agudelo con una atajada determinante al inicio del segundo tiempo y luego incluso probó de tiro libre. Mariana Mosquera también estuvo cerca con un remate al primer palo. Fueron los minutos más claros de la tricolor, que encerró a Chile pero no logró romper el cero.

Así está el panorama y la tabla en el grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20

El empate terminó siendo un resultado que, visto en contexto, no es negativo, pero sí es decepcionante. A la misma hora, Paraguay y Uruguay también igualaron 0-0, lo que apretó la tabla y dejó el grupo completamente abierto tras dos jornadas disputadas para la mayoría de selecciones.

La primera fecha ya había dejado pistas importantes: Paraguay goleó 4-0 a Chile y Venezuela sorprendió con un 2-0 sobre Uruguay. Esos resultados explican por qué el grupo tiene hoy a Paraguay como líder y a Venezuela bien posicionada, mientras que Chile quedó comprometido desde el arranque.

Tras dos jornadas, la tabla del Grupo A muestra a Paraguay en la cima con cuatro puntos y diferencia de gol +4. Venezuela suma tres unidades, Colombia aparece con un punto, Uruguay también tiene un punto y Chile cierra sin sumar. Es un grupo corto, en el que cada gol empieza a pesar.

La tercera fecha, clave para Colombia

Por eso el duelo del domingo cobra un valor enorme. Colombia abrirá la tercera fecha enfrentando a Venezuela, un rival que ya mostró fortaleza en su debut y que hoy es segundo en la clasificación. Ese partido puede empezar a definir el panorama real de la tricolor en el torneo.

Ese mismo domingo, Chile y Uruguay se enfrentarán en el otro juego del grupo, en un duelo directo entre dos selecciones que necesitan sumar con urgencia para no quedar relegadas en la tabla.

Mientras tanto, en el Grupo B, la segunda fecha se disputará este sábado. Bolivia se medirá con Brasil y Ecuador jugará frente a Argentina, partidos que pueden empezar a perfilar a los favoritos de esa zona, luego de que Perú y Brasil arrancaran con victoria en la jornada inicial.

Así, el Sudamericano empieza a tomar forma. Colombia ya tuvo su estreno, el grupo está apretado y el domingo aparece como un punto de quiebre en el calendario. El margen es mínimo y el próximo partido puede marcar el rumbo de la selección en el campeonato.

