Se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno: así fue el paso de Colombia en el desfile

La delegación colombiano en el desfile de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: COC

La llama olímpica volvió a encender el invierno con la ceremonia inaugural de Milán–Cortina 2026, un espectáculo que combinó tecnología, diseño y tradición italiana en el estadio San Siro. Allí, el presidente Sergio Mattarella declaró oficialmente abiertos los Juegos y la presidenta del COI, Kirsty Coventry, recordó el espíritu humano que atraviesa estas justas. Entre las delegaciones que desfilaron con orgullo estuvo Colombia, con un paso breve en número, pero enorme en simbolismo.

‘Armonia’, una nueva manera de imaginar las Ceremonias de Apertura 🇮🇹🔥



Por primera vez en la historia olímpica, dos ciudades, Milán y Cortina, se convierten en un único escenario, contando la historia de lugares diferentes cuyos corazones latir al unísono.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/uZIE0IdBGZ — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 6, 2026

El abanderado fue Fredrik Fodstad, único representante nacional en el esquí de fondo. Su presencia sintetiza la historia reciente del país en los deportes de invierno: participaciones pequeñas, pero persistentes, que han convertido a Colombia en un nombre cada vez más familiar en una cita tradicionalmente ajena a su geografía tropical.

La historia de los Juegos Olímpicos

La edición número XXV de los Juegos de Invierno, que comenzaron en Chamonix en 1924, marca un hito por su formato de doble sede entre Milán y Cortina d’Ampezzo. Italia alcanza así su cuarta organización olímpica (Roma 1960; Cortina 1956; Turín 2006), ahora con 13 sedes distribuidas entre Lombardía, Véneto y las provincias de Trento y Bolzano, en un mapa que respira Alpes por todos lados.

Estos Juegos reunirán cerca de 2.800 atletas de más de 90 comités olímpicos, competirán en ocho deportes, 16 disciplinas y un récord de 116 eventos con medalla. Será, además, la edición con mayor equilibrio de género de la historia, con más del 47% de participación femenina y 50 pruebas para mujeres, un salto significativo respecto a Beijing 2022.

Para Colombia, Milán–Cortina 2026 representa su cuarta presencia olímpica invernal y la tercera consecutiva, desde que debutó en Vancouver 2010 con Cyntia Denzler. Lo que empezó como una curiosidad se ha convertido en un proyecto deportivo sostenido, que hoy encuentra en Fodstad a su mejor carta en el esquí de fondo.

El colombiano competirá en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero. Su calendario inicia el domingo 8 de febrero a las 6:30 a.m. (hora de Colombia) con el skiathlon (10 km clásico + 10 km libre). Luego vendrán el sprint clásico (10 de febrero), los 10 km estilo libre con salida por intervalos (13 de febrero) y cerrará con los exigentes 50 km salida masiva clásica (21 de febrero), una de las pruebas reinas de la disciplina.

El diseño también ha sido protagonista. Las medallas fueron elaboradas con metal reciclado y fundidas con energía renovable; sus estuches usan materiales certificados FSC. La antorcha, llamada “Essential”, luce un acabado iridiscente en tonos azules y verdes que pone la llama como centro del espectáculo tecnológico y sostenible que Italia quiso mostrarle al mundo.

La identidad visual la completan Tina y Milo, dos armiños como mascotas oficiales, inspirados en la fauna alpina y en la idea de adaptación a las estaciones. Y el lema, “It’s Your Vibe”, propone que cada historia personal encuentre su lugar dentro de la experiencia olímpica, un mensaje que dialoga con delegaciones pequeñas como la colombiana, donde cada atleta concentra la narrativa completa de su país.

Así, mientras las potencias del hielo y la nieve apuntan al medallero, Colombia se mueve en otra lógica: la de abrir camino. En el desfile inaugural, detrás de la bandera tricolor llevada por Fodstad, no solo caminó un esquiador; caminó la historia de un país que aprendió a hacerse un lugar en el invierno olímpico, paso a paso, zancada a zancada, sobre la nieve de Tesero.

