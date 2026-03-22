Nairo Quintana confirmó la noticia y deja el ciclismo, se despide una leyenda: ¿qué dijo?

Nairo Quintana, en Girona con el Movistar Team. Foto: EFE - Siu Wu

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Nairo Quintana, la máxima leyenda de nuestro ciclismo y uno de los deportistas colombianos más importantes de todos los tiempos, anunció este domingo su retiro del ciclismo profesional en una rueda de prensa previa a la Vuelta a Cataluña. El corredor boyacense cierra así una trayectoria histórica que marcó a varias generaciones y redefinió el lugar de Colombia en el pelotón internacional.

“Hoy vengo a contarles que esta es mi última temporada como ciclista profesional. Cada carrera que haga durante este año será ese gran último baile. Quiero disfrutar de estos momentos tan bonitos”, dijo el boyacense.

Y complementó: “La bicicleta poco a poco se fue convirtiendo en mi compañera de vida. Paso a paso fui construyendo un camino en Colombia. Ahí aprendí que esto no era solo un deporte, era un estilo de vida”.

El largo camino de Nairo Quintana para decir adiós

Desde hace un par de años ya se venía especulando con la despedida de Nairo Quintana, aunque en los últimos meses la idea tomó más fuerza a medida que su contrato con Movistar Team empezó a acercarse a su final. Su regreso al equipo español había despertado ilusión, pero también dejó entrever que el cierre de su carrera estaba cada vez más cerca.

El principio del fin llegó tras la sanción de 2022 por consumo de Tramadol, una sustancia no considerada dopante pero sí prohibida por la UCI en competencia. Aquella decisión lo marginó durante un año de los principales escenarios del ciclismo. Aunque pudo volver en 2024, nuevamente con Movistar tras su paso por Arkéa, en los últimos dos años su desgaste físico y competitivo se hizo evidente.

Los impresionantes números y la historia de Nairo Quintana

Quintana se retira como el ciclista colombiano más ganador de todos los tiempos. Con 51 triunfos oficiales, 20 participaciones en grandes vueltas y dos títulos —el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016—, su legado lo ubica en la cima del deporte nacional y entre los grandes escaladores de la historia.

Nacido en Tunja y criado en Cómbita, en el seno de una familia campesina, Quintana encontró en la bicicleta no solo un medio de transporte, sino el camino para transformar su vida. Desde muy joven mostró condiciones excepcionales en la montaña, recorriendo largas distancias para estudiar y trabajar, lo que terminó moldeando su resistencia y carácter competitivo.

Su salto al profesionalismo llegó en equipos colombianos antes de dar el gran paso al WorldTour con Movistar en 2012. Allí comenzaron a consolidarse sus primeras victorias importantes, como la Vuelta a Murcia y la Ruta del Sur, que anticipaban el nacimiento de un corredor destinado a liderar grandes vueltas .

El 2013 marcó su explosión definitiva: fue subcampeón del Tour de Francia, ganó la clasificación de la montaña y la de los jóvenes, y se convirtió en el mejor latinoamericano en la historia de la carrera.

Un año después, en 2014, alcanzó la gloria al conquistar el Giro de Italia, en una actuación que lo instaló definitivamente entre los grandes del ciclismo mundial .

A lo largo de su carrera, Quintana sumó podios en el Tour, un título en la Vuelta a España y triunfos en carreras de una semana como la Tirreno-Adriático, la Volta a Cataluña y el Tour de Romandía.

También vivió momentos complejos, como su salida de Movistar en 2019, su etapa en Arkéa y las lesiones y caídas que marcaron sus últimos años en el pelotón .

Con su retiro, se cierra una de las páginas más brillantes del deporte colombiano. Nairo no solo ganó carreras: cambió la historia del ciclismo en el país, inspiró a nuevas generaciones y llevó la bandera de Colombia a lo más alto del mundo. Su legado, más allá de los títulos, quedará en la memoria colectiva como el de un escalador irrepetible.

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