Mire el gol de Jhon Arias con Palmeiras para ser líder del Brasileirão: video

Jhon Arias llegó a Palmeiras luego de un infructuoso paso por la Premier League de Inglaterra. Foto: SE Palmeiras

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jhon Arias está volviendo. El futbolista colombiano de 28 años anotó su segundo gol con Palmeiras, club con el que volvió al Brasileirão luego de un paso con pocos minutos en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. La anotación llegó apenas en el minuto seis del compromiso.

Luego de una habilidosa conducción con su pierna derecha y con la pelota bien pegada al botín, Arias desenfundó un remate rastrero al palo derecho del arquero de São Paulo. El estadio de Morumbí se silenció ante semejante definición del jugador tricolor. Tanto que llena de confianza al compatriota.

Vale la pena recordar que Jhon Arias retornó a Brasil sin ser de los favoritos del técnico Abel Ferreira y criticado por los hinchas de Fluminense, su último club antes de dar el salto al balompié europeo. No obstante, el tiempo y el trabajo lo tiene como una pieza vital para el equipo.

São Paulo vs. Palmeiras: Brasileirão

El tanto no solo fue importante en el plano individual, sino que significó el triunfo a domicilio de Palmeiras sobre São Paulo. Ambos equipos llegaban a este partido con 16 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones.

Fue Jhon Arias el encargado de darle el triunfo a su club y tomar distancia de tres puntos en el Brasileirão. Además, la anotación llegó justo antes de los partidos amistosos de la selección de Colombia frente a Croacia y Francia.

Arias hace parte de los 26 elegidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo que se medirán ante estos equipos europeos. Un termómetro muy preciso para saber, de una vez por todas, para que esta Colombia en el Mundial 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador