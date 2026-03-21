Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Mire el gol de Jhon Arias con Palmeiras para ser líder del Brasileirão: video

El colombiano anotó su segundo gol con el cuadro paulista justo antes de volver a competir con la camiseta de la selección de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de marzo de 2026 - 02:26 a. m.
Jhon Arias llegó a Palmeiras luego de un infructuoso paso por la Premier League de Inglaterra.
Jhon Arias llegó a Palmeiras luego de un infructuoso paso por la Premier League de Inglaterra.
Foto: SE Palmeiras
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jhon Arias está volviendo. El futbolista colombiano de 28 años anotó su segundo gol con Palmeiras, club con el que volvió al Brasileirão luego de un paso con pocos minutos en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. La anotación llegó apenas en el minuto seis del compromiso.

Luego de una habilidosa conducción con su pierna derecha y con la pelota bien pegada al botín, Arias desenfundó un remate rastrero al palo derecho del arquero de São Paulo. El estadio de Morumbí se silenció ante semejante definición del jugador tricolor. Tanto que llena de confianza al compatriota.

Vínculos relacionados

Las dos espectaculares asistencias de Richard Ríos para el triunfo de Benfica: video
Jhon Córdoba hizo cuatro goles en Rusia: ¿está para pelearle el puesto a Luis Suárez?
¿Bayern Múnich extrañó a Luis Díaz? Así le fue al líder de la Bundesliga contra Unión Berlín

Vale la pena recordar que Jhon Arias retornó a Brasil sin ser de los favoritos del técnico Abel Ferreira y criticado por los hinchas de Fluminense, su último club antes de dar el salto al balompié europeo. No obstante, el tiempo y el trabajo lo tiene como una pieza vital para el equipo.

São Paulo vs. Palmeiras: Brasileirão

El tanto no solo fue importante en el plano individual, sino que significó el triunfo a domicilio de Palmeiras sobre São Paulo. Ambos equipos llegaban a este partido con 16 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones.

Fue Jhon Arias el encargado de darle el triunfo a su club y tomar distancia de tres puntos en el Brasileirão. Además, la anotación llegó justo antes de los partidos amistosos de la selección de Colombia frente a Croacia y Francia.

Arias hace parte de los 26 elegidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo que se medirán ante estos equipos europeos. Un termómetro muy preciso para saber, de una vez por todas, para que esta Colombia en el Mundial 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Jhon Arias

Palmeiras

São Paulo

Brasileirão

estadio Morumbí

Jhon Arias con Palmeiras

Jhon Arias en Palmeiras

gol de Jhon Arias con Palmeiras

gol de Jhon Arias en Palmeiras

Wolverhampton Wanderers

Premier League

Abel Ferreira

São Paulo vs. Palmeiras: Brasileirão

Palmeiras hoy

Brasileirão hoy

Selección Colombia

Selección de Colombia

amistosos de Colombia

amistosos de la selección

Mundial 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.