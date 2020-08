El boyacense ingresó en el cuarto puesto a 10 segundos de Primoz Roglic, ganador del día y nuevo líder de la carrera.

El ascenso al Col de Porte son 16,6 kilómetros con un promedio de inclinación del 6.2% y con una elevación máxima de 1316 metros. En otras palabras, una subida prolongada, con cada rampa más fuerte que la anterior y que desgasta las piernas, sobre todo la cabeza. Y que obliga a tomar bocanadas de oxígeno para seguir pedaleando.

Este jueves, en la segunda etapa del Critérium del Dauphiné, que tuvo como llegada este premio de montaña fuera de categoría, Primo Roglic demostró que con cadencia y orden, y paciencia, se puede ganar de manera contundente. Y que no es necesario atacar por atacar y que resistir puede ser el verbo más efectivo en este tipo de etapas.

El esloveno no se desesperó por el fuerte paso impuesto por el Ineos cuando la carretera se empinó. De hecho, una mirada al ciclocomputador, ajustar revoluciones por minuto, también la cadencia y no perder la rueda. El ciclista del Jumbo Visma vio cómo se iban quedando uno a uno, primero Jonathan Castroviejo, después Chris Froome y seguido Geraint Thomas, entre otros.

A falta de 1,6 kilómetros para la meta, Egan Bernal atacó, pero la respuesta de Roglic y los que venían en el pequeño grupo fue inmediata. Después, a 800 metros, lo intentó Nairo sin éxito. Y seguido, en algo que no pareció una arremetida, sino un simple cambio de relación, Roglic se separó del resto y se hizo inalcanzable.

Bernal, que reventó apenas probó las piernas de los demás, quedó afectado por el fuerte ritmo que impuso el Ineos, sobre todo en el último tramo cuando se le vio dar una orden por el intercomunicador para bajar un cambio.

Segunda victoria del año para Roglic y liderato en la prueba que sirve de antesala al Tour de Francia. Por ahora, su Jumbo Visma parece ser el equipo más fuerte. Y sin necesidad de tener a todos sus hombres tirando del pelotón en las subidas.

Nairo fue el mejor colombiano en el quinto puesto, seguido por Miguel Ángel López (6) y Daniel Felipe Martinez en la séptima casilla. Bernal ingresó en el décimo lugar todos a 10 segundos del vencedor.

Este viernes será la tercera etapa con un trayecto de 157 kilómetros entre las poblaciones de Corenc y Saint-Martin-de-Belleville

Sergio Higuita no contó con suerte.

El campeón nacional de ruta y ganador del Tour Colombia de este año no contó con suerte. Antes de comenzar el ascenso, Higuita se despistó, no vio un separador en el medio de la carretera y dio una voltereta en el aire para después caer en el asfalto. Por fortuna, el antioqueño no sufrió heridas graves, uno que otro raspón y pudo continuar en carrera. Eso sí, perdió toda oportunidad de conectar el grupo de punta y, quizá, sus opciones de pelear por la carrera.

Así van los colombianos en la clasificación general:

4. Egan Bernal a 0:16

6. Nairo Quintana a 0:20

9. Miguel Ángel López a 0:20

10: Daniel Felipe Martínez a 0:20