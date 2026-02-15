Internacional y Pasto repartieron puntos; Medellín estira su mala racha: así va la liga

Los líderes de la Liga BetPlay, Inter de Bogotá y Deportivo Pasto, igualaron en el estadio Departamental Libertad en la capital de Nariño. Foto: Mauricio Narváez

La séptima fecha de la Liga BetPlay 2026 arrancó inmediatamente al finalizar la sexta jornada con la derrota de Santa Fe en condición de visitante contra América.

Millonarios volvió a ganar y se metió en la conversación de la clasificación, Medellín salvó un empate sin sabor contra Pereira y los líderes repartieron puntos en Pasto.

Medellín salvó un punto en medio de la crisis

En el Atanasio Girardot, el Deportivo Independiente Medellín volvió a caminar por la cornisa. Perdía en casa, jugaba con diez hombres y veía acercarse una nueva derrota hasta que Léider Berrío, a los 81 minutos, rescató el 1-1 contra el Deportivo Pereira.

A los 23 minutos, Marco Pérez abrió el marcador con un remate potente desde el borde del área que dejó sin opciones a Eder Chaux. La jugada, sin embargo, tuvo un dolor de cabeza más para Alejandro Restrepo: en el inicio de la acción, Francisco Chaverra cometió una fuerte entrada por detrás sobre Yuber Quiñones y, tras revisión del VAR, fue expulsado. Medellín quedó abajo en el marcador y con un hombre menos en el campo.

Con la ventaja y un hombre más, Pereira administró el trámite. El equipo visitante, que no ha ganado en el campeonato, encontró orden y espacios para sostener la diferencia. Medellín empujó en el segundo tiempo con más voluntad que claridad, cargó el área y apostó a la pelota quieta como recurso.

El empate llegó en un tiro de esquina, balón al área, error en el despeje y rebote que quedó servido para Berrío, quien definió en el segundo sector. Un gol suficiente para evitar una cuarta caída en la temporada.

El punto dejó al Medellín en la casilla 16 con 6 unidades, todavía lejos de la zona de clasificación. Pereira, por su parte, sigue sin conocer la victoria y permanece en el puesto 18 con apenas 3 puntos.

Pasto e Inter de Bogotá sostienen la cima

En el estadio Departamental Libertad, el duelo entre el Deportivo Pasto y Internacional de Bogotá presentó un duelo directo por la pelea del liderato. El 1-1 final mantuvo a ambos en la parte alta.

El marcador se movió al minuto 51 con una acción desafortunada. Centro de tres dedos de Matías Pisano, cabezazo de Nicolás Gil que pegó en el palo y, en el intento de rechazar, Carlos Vivas terminó enviando el balón a su propia portería. Autogol y ventaja para Pasto.

El equipo nariñense estuvo cerca de ampliar la diferencia. Wilson Morelo tuvo una acción individual que no logró concretar y luego Mayer Gil exigió a Wuilker Fariñez, quien respondió con el cuerpo. Eran los mejores minutos del local.

Pero Inter encontró el empate en la pelota quieta. Al minuto 60, Kevin Parra cobró un tiro libre lateral con precisión y Larry Vásquez ganó en el salto para marcar de cabeza. Un 1-1 que equilibró el juego y le devolvió tensión al cierre.

Con el resultado, ambos equipos llegaron a 14 puntos, con cuatro victorias, dos empates y una derrota. Inter se mantiene primero y Pasto segundo, separados solo por diferencia. En la próxima jornada, los capitalinos enfrentarán a Millonarios y los nariñenses a Pereira.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

