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Nairo Quintana: llegando, llegaste

El ciclista boyacense le puso punto final a su carrera en Cartagena. Así fue su despedida, rodeado de sus máximos rivales y de su familia.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
AME5096. CARTAGENA (COLOMBIA), 11/10/2026.- El ciclista colombiano Nairo Quintana (c) acompañado por Rigoberto Urán (2-i), Egan Bernal (i), Chris Froome (c-i) y Óscar Sevilla (3-d), participan en el Gran Fondo Nairo Quintana este domingo en Cartagena (Colombia). Quintana puso fin a su carrera profesional a los 36 años de edad tras participar en el Giro de Emilia y cerrar una trayectoria deportiva que lo convirtió en uno de los mejores escaladores del mundo. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El ciclista boyacense le puso punto final a su carrera ayer, en Cartagena. Así fue su despedida, rodeado de sus máximos rivales y de su familia.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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Nairo Quintana levantó la mano y rápidamente la bajó al vientre. Agachó el torso, haciendo una venia hacia su público, los miles de ciclistas que se congregaron en Cartagena para despedirlo ayer en su Gran Fondo. El boyacense, siempre de palabras tan medidas, ya no es tan tímido como cuando empezó a descollar, por allá en 2010, en el Tour del Porvenir. Todo lo contrario. Con el paso de los años, se le ve más cómodo con el micrófono en la mano. En la tarima, también. De hecho, respondió a todos los chistes a Rigoberto Urán y les dedicó unas…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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