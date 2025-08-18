¡Oficial! Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España 2025: ¿por qué?

El ciclista colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana. Foto: AFP - LUCA BETTINI

El ciclismo colombiano tendrá notables ausencias en la próxima Vuelta a España 2025, que se disputará entre el sábado 23 de agosto y el 14 de septiembre. Nairo Quintana, campeón en 2016, y Fernando Gaviria, uno de los velocistas más reconocidos del país, no estarán en la ronda ibérica con el Movistar Team. Tampoco lo hará Daniel Felipe Martínez con el Red Bull-Bora.

La salida de Quintana era posible tras su caída en la Vuelta a Burgos, ocurrida hace diez días, cuando se vio obligado a retirarse en la tercera etapa. Aunque no sufrió fracturas, sí presentó múltiples contusiones y heridas en la espalda, hombro y brazo derecho que le impedirán llegar en óptima forma.

“Era una de las dudas que teníamos y finalmente lo hemos descartado. Necesita tiempo para recuperarse”, explicó Eusebio Unzué, director del conjunto español, en declaraciones a La Hora del Ciclismo de Antena 2.

El boyacense, de 35 años, se perfilaba como líder de la escuadra tras la ausencia de Enric Mas, quien continúa en reposo por una tromboflebitis. Así, la ilusión de volver a ser jefe de filas en una grande queda aplazada para la temporada 2026, que podría ser la última.

En cuanto a Fernando Gaviria, la decisión de dejarlo fuera responde al tipo de recorrido. Unzué fue claro al señalar que el trazado ofrece apenas “tres o cuatro llegadas al esprint claras”, por lo que no consideran estratégico llevar al velocista antioqueño.

Movistar anunció finalmente a los ocho corredores que disputarán la ronda: Jorge Arcas, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Iván García Cortina, Javier Romo, Orluis Aular (VEN), Jefferson Cepeda (ECU) y Michel Hessmann (ALE). Según el equipo, se trata de un bloque “sólido y compensado” con el que esperan dar batalla en montaña y buscar protagonismo en etapas clave.

La edición 2025 de la Vuelta, que partirá desde Turín (Italia), tampoco contará con el vigente campeón Primož Roglič (Red Bull).

Colombia tendrá como principal carta a Egan Bernal, quien liderará al INEOS Grenadiers en busca de un papel destacado. También estarán presentes Sergio Higuita y Harold Tejada con el Astana.

