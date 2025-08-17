¡Goleador! Luis Suárez debutó con doblete en Sporting de Lisboa: vea la goleada

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra marcar un gol desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de la liga portuguesa entre el Sporting CP y el FC Arouca en el estadio José Alvalade de Lisboa el 17 de agosto de 2025. Foto: AFP - FILIPE AMORIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El delantero colombiano Luis Suárez firmó este domingo un doblete en la goleada del Sporting en casa 6-0 contra el Arouca, estrenándose vistiendo la camiseta del club portugués, al que llegó este verano como uno de los fichajes más caros de la temporada.

El primero del colombiano, que fue el máximo goleador la temporada pasada en la segunda división española con el Almería, llegó en el minuto 31 gracias a un penalti tras la expulsión del uruguayo Dylan Nandin del Arouca en una polémica jugada, mientras que el segundo llegó en la segunda parte, en el minuto 62.

También participó en la jugada con la que los leones estrenaron el marcador en el minuto 20 que marcó Ricardo Mangas.

El colombiano se abre así camino en el equipo portugués al que llegó con la difícil tarea de sustituir al goleador sueco Viktor Gyokeres, traspasado al Arsenal londinense.

La noche fue de dobletes: los portugueses Ricardo Mangas (20′ y 50′) y Francisco Trincão (45′ y 76′) se anotaron dos tantos cada uno en un encuentro claramente dominado por los lisboetas en los que el rival no tuvo opción de remontar.

Con esta victoria en la segunda jornada los ‘leones’ se aseguran el primer puesto en la tabla con seis puntos, los mismos que el Braga, el Famalicao y el Moreirense.

La segunda jornada de la competición lusa concluirá mañana cuando el Oporto se enfrente al Gil Vicente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador