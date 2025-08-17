No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO | Millonarios se derrumba: Tolima remonta y lo deja sin ideas en Ibagué

El Embajador visita al Vinotinto y Oro en Ibagué con la misión de lograr su primera victoria y salir del último lugar de la tabla.

Redacción Deportes
18 de agosto de 2025 - 12:04 a. m.

Actualizaciones clave

Partido Millonarios vs Tolima.
Partido Millonarios vs Tolima.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Siga el minuto a minuto de Tolima vs. Millonarios

Actualización claveHace 5 horas

¡Golazo de Tolima!

45′ ⏱️ | TOL 🔴 2 vs. MIL ⚪ 1

¡Lucas González respira y sonríe! Rovira recibió una pelota en la media luna y soltó un derechazo imposible de atajar por el arquero de Millonarios. El Embajador no aprovechó su ventaja y ya está debajo del marcador.

Hace 5 horas

Tolima busca el segundo

45′ ⏱️ | TOL 🔴 1 vs. MIL ⚪ 1

Millonarios no tiene ideas, solo se defiende y aguanta. Tolima aprovecha para atacar con todo.

Hace 5 horas

Cambios en Millonarios

37′ ⏱️ | TOL 🔴 1 vs. MIL ⚪ 1

Salen Giordana y Cabezas, entran Dewar Victoria y Juan Pablo Vargas.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Tolima!

32′ ⏱️ | TOL 🔴 1 vs. MIL ⚪ 1

El que persevera, alcanza. ¡Gol de Tolima! Buen centro desde la banda izquierda y Rovira pone el empate tras un buen cabezazo. Nada qué hacer para De Amores.

Hace 5 horas

Tolima insiste

31′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 1

Tolima sigue atacando a Millonarios. Ya estrelló un balón el travesaño, pero no logra marcar. El embajador aguanta.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Millonarios!

23′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 1

Blooper increíble de Fiermarin. Atrapó la pelota tras un tiro de esquina de Millonarios, pero la soltó. Jorge Arias la cazó y gol de Millonarios en el mejor momento de Tolima.

Hace 5 horas

Tolima tiene metido a Millonarios

18′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 0

Tolima sigue buscando el gol. Le apostó al contraataque y a la velocidad por las bandas, Millonarios resiste... aunque parece que no por mucho.

Hace 5 horas

Se salva Millonarios

9′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 0

Tolima está encima de Millonarios. Guillermo de Amores salvó al equipo.

Hace 5 horas

Roja en Millonarios

6′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 0

Bueno, ya no es amarilla. Roja para Alex Castro tras un pisotón a un rival. Millonarios se queda con diez.

Hace 5 horas

Amarilla en Millonarios

5′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 0

Amarilla para Alex Castro.

Hace 5 horas

Un absurdo

1′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 0

Partido detenido porque la pelota estaba desinflada. ¿Iniciando el juego?

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | TOL 🔴 0 vs. MIL ⚪ 0

¡Se mueve la pelota!

Hace 5 horas

Todo listo en el Manuel Murillo Toro

Salen los equipos a la cancha y ya suenan los himnos.

Hace 6 horas

Alineación de Tolima

Hace 6 horas

Millonarios ya está en el estadio

Hace 6 horas

Alineación de Millonarios

Hace 5 horas

Previa

Millonarios buscará este domingo salir del último lugar de la liga cuando visite, por la séptima jornada, al Deportes Tolima, que viene golpeado tras haber sido eliminado por el Real Cundinamarca de la segunda división, en los playoffs de la Copa Colombia.

Al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los capitalinos llegan en el último lugar con un punto en cuatro disputados, lo que tiene en el ojo del huracán al entrenador David González por el flojo rendimiento del equipo, y a las directivas, acusadas de no haber armado un buen plantel tras las salidas de varios jugadores clave como Falcao García, Daniel Cataño, Álvaro Montero e incluso Daniel Ruiz.

Además, en medio de la polémica por algunos jugadores vistos en discotecas y por la indisciplina de Neiser Villarreal, visto con la camiseta del América de Cali en una transmisión en redes sociales.

“Hay que tener ese coraje y esa resiliencia de dar un paso adelante cuando las cosas están difíciles, es lo que vamos a seguir intentando”, expresó González la semana pasada tras empatar 3-3 en casa con el Deportivo Cali.

Para este partido, el entrenador tendrá que lidiar con la baja del lateral derecho Helibelton Palacios. Su suplente, Sander Navarro, también está lesionado, por lo que el juvenil Carlos Sarabia se perfila como titular.

Tampoco estará el central Andrés Llinás, que ante el Cali sufrió una fractura en el cuello del pie izquierdo y estará varios meses por fuera de las canchas.

Se espera entonces que ante Tolima aparezcan como titulares jugadores como el portero uruguayo Guilermo de Amores, el central costarricense Juan Pablo Vargas, el volante brasileño Bruno Savio y el atacante argentino Santiago Giordana.

Tolima, entre tanto, necesita levantar cabeza tras haber caído con el Real Cundinamarca, que le ganó los dos partidos de la serie de Copa, para mantener su buena racha en la liga, pues el equipo dirigido por Lucas González es séptimo con 10 puntos y viene de vencer 0-1 al América en Cali.

El estratega contará con el grueso de su nómina para este juego, que incluye al portero uruguayo Cristopher Fiermarín, gran figura del equipo; el experimentado central Marlon Torres; los centrocampistas Juan Pablo Nieto y Brayan Rovira, y el goleador argentino Gonzalo Lencina.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Actualizaciones clave

