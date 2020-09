Nairo Quintana: “No he pensado en retirarme”

El ciclista colombiano del Arkea-Samsicno vive su mejor momento, pero tiene como propósito llegar a París para terminar el Tour de Francia.

El ciclista colombiano del equipo Arkea-Samsic, Nairo Quintana, habló con los medios de comunicación luego de la etapa 18 del Tour de Francia 2020. Su rendimiento no ha sido el mejor y se ha especulado con que el boyacense se retirara de la carrera más importante del mundo.

“No he pensado en retirarme. He pasado momentos difíciles pero no. Nos pasa a todos y así como me ha pasado a mi, le ha pasado a otros lideres. Hay que aceptarlo y seguir adelante en este año tan atípico” aseguró Quintana.

Para el dos veces subcampeón del Tour, este año ha sido duro, pero “finalmente lo importante es llegar a París. Ahora descansaremos dos días con el equipo. Los médicos también se mueren dice el cuento”.

Quintana llegó en la posición 88 en la jornada de este jueves a 28:51 del ganador Michal Kwiatkowski del Ineos Grenadiers. El colombiano es décimo séptimo en la clasificación general a 57:49 del líder, el esloveno Primoz Roglic.