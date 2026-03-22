Nairo Quintana se retira del ciclismo: este es su palmarés

Fotografías de archivo que muestra al ciclista colombiano Nairo Quintana levantando el trofeo en la vuelta a España 2016 (i), compitiendo en el tour de Francia 2025 (c) y celebrando en el podio del Giro de Italia 2014 (d). Foto: EFE - Javier Lizón, Sebastien Nogier, Alessandro Di Meo

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Inevitable, pero no por eso deja de despertar melancolía esa época llena de gloria gracias a Nairo Quintana. Tras 14 años en la élite del ciclismo, el pedalista colombiano de 36 años anunció este domingo su retiro como profesional.

“Hoy vengo a contarles que esta es mi última temporada como ciclista profesional. Cada carrera que haga durante este año será ese gran último baile. Quiero disfrutar de estos momentos tan bonitos”, dijo el boyacense en la rueda de prensa previa a la Vuelta a Cataluña.

¿Qué títulos ganó Nairo Quintana en el ciclismo?

Nairo Quintana marcó una época dorada del ciclismo colombiano. Junto a Rigoberto Urán, Egan Bernal, Esteban Chaves, Miguel Ángel López, entre otros, logró darle al país varios años de alegrías con los triunfos en las grandes carreras del deporte pedal.

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A continuación, los títulos y victorias de etapas en la carrera de Nairo Quintana.

Grandes Vueltas (máximo nivel)

Campeón del Giro de Italia — 2014 Campeón de la Vuelta a España — 2016

Vueltas World Tour y principales

Tirreno-Adriático — 2015 Tirreno-Adriático — 2017 Volta a Cataluña — 2016 Tour de Romandía — 2016 Vuelta al País Vasco — 2013

Otras vueltas por etapas (nivel profesional)

Tour de San Luis — 2014 Route du Sud — 2012 Vuelta a Burgos — 2013 Vuelta a Burgos — 2014 Vuelta a Asturias — 2017 Vuelta a Asturias — 2021 Tour La Provence — 2020 Tour La Provence — 2022 Tour Alpes Marítimos y Var — 2020 Tour Alpes Marítimos y Var — 2022 Vuelta a la Comunidad Valenciana — 2017 Vuelta a Murcia — 2012 Giro de Emilia — 2012

En total, Nairo Quintana registra 51 triunfos oficiales, 20 participaciones en grandes vueltas y dos títulos —el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

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Uno de los años más exitosos en la carrera de Nairo fue el 2013, cuando fue subcampeón del Tour de Francia, ganó la clasificación de la montaña y la de los jóvenes, y se convirtió en el mejor latinoamericano en la historia de la carrera.

En las grandes vueltas, ganó varias etapas. Su registro muestra los siguientes números:

Giro de Italia: 3 etapas

Tour de Francia: 3 etapas

Vuelta a España: 2 etapas

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