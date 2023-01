Nairo Quintana y su estrategia para encontrar nuevo equipo en Europa

Nairo Quintana en el Tour de Francia 2021. Foto: Agencia EFE

Nairo Quintana no se retira o mejor, como él lo dijo, “no se rinde”. Mientras todos esperaban, ante los fuertes rumores que salieron esta semana, que el boyacense anunciara su retiro, el pedalista más importante de la historia de Colombia dejó claro que todavía tiene mucho para dar.

Este miércoles, en rueda de prensa, el expedalista del Movistar Team y del Arkea Samsic explicó que sigue buscando equipo en Europa y que seguirá batallando por competir en la élite del ciclismo mundial.

Ante la pregunta por si firmaría con un equipo colombiano, como lo hizo Miguel Ángel López con el Team Medellín, Quintana no dejó espacio para las dudas.

“Como lo he dicho antes, agradezco a los equipos colombianos por darme la mano. Sin embargo, pienso que sigo preparado para representar a Colombia en las mejores carreras del mundo. Quiero ser contratado por un equipo de la máxima categoría y me sigo preparando para eso”, explicó el ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016.

De hecho, Nairo Quinta explicó que ya está listo para viajar a Europa, donde espera reunirse con varios equipos del World Tour para definir su futuro.

“Tuve en algunos momentos la oportunidad de hablar con algunos equipos, pero no se llegó a un acuerdo. Por eso, en febrero viajaré a Europa para hablar con muchos de ellos para ver cuando puedo volver a competir”, aseguró.

Todo dependerá de la postura que tomen los conjuntos frente a la sanción que sufrió el colombiano en el último Tour de Francia por consumo de tramadol, sustancia prohibida, pero no dopante, y que le ha complicado el presente al colombiano en los últimos meses.

Por esa sanción de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), se especulaba que Nairo Quintana había decidido retirarse. Un rumor desmentido este miércoles por el mismo ciclista que aseguró: “Estoy en buena forma para seguir. No me rindo, sigo hacia adelante, a pesar de las barreras que han levantado para no dejarme seguir”.

Y agregó: “Aunque no tengo equipo todavía, sigo buscando un jersey para seguir compitiendo. Le demostré a los colombianos que pedaleando se puede llegar lejos y quiero seguir haciéndolo. Quiero volver a competir, ponerme un dorsal y volver a representar a un equipo. Quiero sentir el dolor en las piernas y también la satisfacción de conseguir victorias. Pero quiero un mejor ambiente para seguir compitiendo, más tranquilo y con la posibilidad de poner en alto la bandera de mi país en las carreras más importantes del mundo”.

