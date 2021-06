El colombiano Nairo Quintana, dos veces segundo y una tercero en el Tour de Francia, saldrá con el Arkéa Samsic en la edición 108 que se lanza el próximo sábado de Brest y termina el 18 de julio en París.

Este miércoles en una rueda de prensa virtual, el pedalista boyacense dio a conocer sus sensaciones antes de la ronda gala.

“Ha sido un año muy diferente para mí, con bastantes complicaciones de salud. Me caí el año pasado en el Tour de Francia y sigo arrastrando todavía secuelas de esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general en el Tour”, manifestó el campeón del Giro de Italia 2014.

Sobre su rodilla, afirmó: “Durante todo el año siempre he dicho que me costaría mucho agarrar la forma, porque después de la cirugía no ha sido fácil. Disputar la montaña no se descarta, eso hace parte de la lucha”.

“La incomodidad mía es arrancar y no estar para disputar. Es un conjunto de lo que ha ido pasando. No voy a inventar. No estoy acostumbrado a eso y me da tristeza. En la vida tenemos altibajos. Espero terminar este año y hacer una preparación para el 2022”, concluyó Nairo, campeón de la Vuelta a España en 2016.