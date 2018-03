Nairo, Valverde y Landa correrían por primera vez juntos en la Vuelta a Suiza

Redacción deportes

Una de las grandes contrataciones de esta temporada ciclística fue la de Mikel Landa al equipo Movistar. El ciclista español llegó con un solo objetivo: ser el líder de la escuadra en las grandes vueltas en las que compita. Se cansó de ser un actor de reparto en el equipo Sky, en el que solo trabajaba para que Chris Froome lograra la victoria. Fue un gregario de lujo en 2016 y 2017 para el británico en las ediciones del Tour de Francia que se corrieron esos años. Pero su idea con el Movistar es triunfar: “Me han parado tanto en el Astana como en el Sky, cuando llevaba piernas para ganar. Si me dicen que me detenga otra vez, no lo haré. Me toca perseguir mis metas”, afirmó en una entrevista con el diario AS.

El calendario de los tres ciclistas del equipo Movistar está completo y en todos los casos tienen una grande en común: el Tour de Francia. Ese es el objetivo de los pedalistas, en especial de Nairo Quintana y Mikel Landa, quienes desde hace tres años han tenido esta competencia entre sus anhelos de temporada. “Tenemos las ideas claras, ambos saldremos como líderes. La carretera irá marcando a quién se le apoyará más”, dijo tras la presentación de la Vuelta a España el nuevo refuerzo de la escuadra telefónica para esta temporada.

Sin embargo, los tres ciclistas estarán juntos por primera vez en una carrera esta temporada en la Vuelta a Suiza, que se correrá del 9 al 17 de junio. Según informó el portal el periódico de Catalunya, el equipo Movistar decidió que Nairo, Landa y Valverde compitan en esta prueba debido a que el Tour de Francia retrasó este año su inicio una semana para coincidir lo menos posible con el Mundial de Rusia 2018 (se corre del 7 al 29 de julio) y para coger la forma queda más cerca de la ronda francesa la Vuelta a Suiza. Así las cosas, ninguno estará en el Dauphiné.

Las competencias que tendrá Nairo Quintana en este primer semestre de temporada serán Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Vuelta a Suiza. Con estas tres más el entrenamiento que realizará afrontará por cuarto año consecutivo el Tour de Francia, con el objetivo de siempre: el sueño amarillo. En la competencia gala, que se iniciará el siete de julio, también estarán corredores como Chris Froome, Vicenzo Nibali, Richie Porte, Romain Bardet, Rigoberto Urán, entre los que pelearán por lo general y Fernando Gaviria, Peter Sagan, Marcel Kittel, Mark Cavendish, entre los que correrán por la camiseta verde de los puntos.

El Tour de Suiza este año tendrá cinco etapas en las que no se permitirá ningún pestañeo. La tercera y cuarta fracción, aunque no terminan en alto, pueden definirse por los ciclistas que mejor habilidad demuestren en el descenso debido a que ambas tienen un gran premio de montaña a pocos kilómetros del final. Mientras que las etapas cinco y siete finalizan en altos de primera y fuera de categoría, respectivamente. Además, finaliza con una contrarreloj individual de 34 kilómetros. Esta competencia la ganó en 2016 Miguel Ángel López.