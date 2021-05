El pedalista colombiano llegó en el segundo lugar en el Circuito del Porto Trofeo Arvedi.

Nicolás Gómez, pedalista colombiano del Team Colpack Ballan, se llevó el subcampeonato del Circuito del Porto Trofeo Arvedi, carrera de categoría UCI 1.2 que se disputa en la localidad de Cremona, Italia.

Una competencia que le permitió a Gómez mostrar su regularidad y talento como velocista, al llevarse por segunda ocación el segundo puesto en la carrera, tal y como lo hizo en 2019.

En esa ocasión, en la última edición disputada de la carrera ya que en 2020 se canceló por el Coronavirus, el antioqueño, de 21 años, fue uno de los principales animadores del circuito para velocistas que, en sus 55 ediciones, solo ha ganado un latinoamericano: el argentino Maximiliano Richeze, en 2005.

En esta oportunidad, el antioqueño terminó segundo, detrás del ruso Gleb Syritsa, de la escuadra Lokosphinx, que ganó la clásica de 180 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 39 segundos. El podio lo completó el italiano Giovanni Leonardi del equipo Bardiani CSF Faizané.

Hasta el momento, Nicolás Gómez es el único colombiano que ha llegado hasta el podio de la competencia en las 55 ediciones que completan su historia.

El domingo, además, se convirtió en el primer ciclista de América que logró obtener dos subtítulos consecutivos en el circuito italiano.

“Una de mis carreras preferidas en Italia. Este año el final fue un poco diferente, pero conté con un equipo espectacular. Era muy importante tener un buen equipo para tener buenas posiciones en los últimos kilómetros. Fue un final muy rápido, muy peligroso y me superó el ruso. Aunque no me lo esperaba, es un segundo lugar muy emocionante”, dijo Nicolás, ganador del GP Primavera y Top-10 en los Trofeos Umag y Porec, carreras UCI disputadas a principio de temporada en Croacia.

En 10 días de competencia, el talentoso sprinter del Team Colpack Ballan acumula 5 posiciones en el Top-10 y 1410 kilómetros recorridos.