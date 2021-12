'Superman' López sigue la rueda de su compañero Enric Mas en la séptima etapa del Criterium del Dauphiné, en Francia. / Movistar Team-Bettini Sport Foto: Movistar Team

Siguen los ecos por la polémica que se presentó en la pasada edición de la Vuelta a España cuando Miguel Ángel López decidió abandonar la carrera por un disgusto con Movistar, su equipo en ese entonces. Enric Mas, excompañero de ‘Superman’, se refirió a lo dijo el colombiano en los últimos meses.

El colombiano abandonó la penúltima etapa de la Vuelta a España tras no obedecer las directrices de su equipo de no perseguir al lote puntero. Tras dicho episodio, el pedalista rompió lazos con Movistar y regresó al equipo de Astana. El asunto volvió a tomar vigencia ya que Supermán López se refirió a lo sucedido hace unas semanas.

En el programa Chupando Rueda de RCN, el ciclista colombiano volvió a mencionar el episodio de la disputa entre ambos “dejo de tirar porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta” comentó López.

También añadió,” sobre la etapa 20, Enric me dice: ‘¿Por qué tiras, si ya me he ido?’ Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo”.

Por su parte, Enric Mas dio una entrevista sobre su futuro para 2022 y le mencionaron lo dicho por Superman López, a lo que respondió, “para mí es un asunto cerrado. Mis amigos me mandaron por mensaje unas declaraciones recientes suyas sobre lo que ocurrió en La Vuelta. No me afecta nada de eso, de verdad. Ellos se lo tomaban a broma y yo también tengo que hacerlo”.