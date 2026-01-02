¡Oficial! Remco Evenepoel firmó por Red Bull y busca hacer historia en el ciclismo

El ciclista belga Remco Evenepoel, medallista de oro, muerde su medalla en el podio tras la prueba masculina de contrarreloj individual élite del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2025, en Kigali, el 21 de septiembre de 2025. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Remco Evenepoel fue presentado oficialmente como nuevo ciclista del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe. El deportista belga de 25 años rescindió su contrato con el equipo de su país, Soudal Quick-Step, con el cual había debutado como profesional en 2019.

El tres veces campeón del mundo en contrarreloj (2022, 2023 y 2024) reveló en el pódcast de Specialized, fabricante de bicicletas, la motivación para romper su vínculo contractual con su equipo anterior y elegir a Red Bull como su próxima aventura en la elite del ciclismo.

“Recuerdo uno de los tramos finales de la última etapa de Dauphiné. Miré alrededor y había tres o cuatro corredores de Red Bull. Aquello me motivó muchísimo. Pensé: ‘Si estuviese rodeado de algo así, si pudiésemos empezar la subida final con cinco corredores’”, confesó el actual campeón olímpico de ciclismo de ruta.

Los nuevos retos de Remco Evenepoel en Red Bull

Evenepoel también tuvo palabras para su nuevo compañero Primož Roglič, a quien señalo como un ciclista que saca la versión de sí mismo. “Voy a tener que estar listo, porque sé que siempre habrá un compañero capaz de reclamar esa posición de líder”, dijo.

Tras siete años en el mismo equipo, el ciclista europeo también le dedicó algunas palabras de cariño al equipo que le abrió la puerta al profesionalismo. “Muchos momentos muy bonitos”, reseño el campeón de la Vuelta España 2022.

Una parte importante de su nuevo acuerdo con Red Bull-BORA-hansgrohe fue la condición de seguir compitiendo con bicicletas Specialized. En el caso del equipo de la marca de bebidas energizantes, llegar a ese trato fue fácil, pues ya tenía un contrato a largo plazo con este fabricante.

Remco Evenepoel y el Tour de Francia

Tal vez no será el primer objetivo del atleta belga, pero sí el más importante. El Tour de Francia y plantarle cara a Tadej Pogačar es la principal razón por la que Red Bull-BORA-hansgrohe se decantó por Remco Evenepoel. Además, es de los pocos maillots que el deportista europeo no ha colgado en una de sus paredes.

Habrá que esperar como se da el nuevo año para el ciclista belga y si finalmente puede lograr el trono máximo del ciclismo en su primer año con Red Bull. Una tarea que no va a ser nada fácil, pero que si hay alguien con la tenacidad para convertir el intento en una realidad es él.

En conclusión, el mundo del ciclismo promete muchas emociones este 2026. Un año lleno de Grandes Vueltas y muchas emociones para los ciclistas. Incluso para aquellos escarabajos colombianos que sueñan con dar el golpe y darle una buena noticia al país este nuevo año que comienza.

