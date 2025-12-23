Roberto “Pajarito” Buitrago murió a sus 88 años: el ciclismo colombiano está de luto

Roberto "Pajarito" Buitrago, legendario ciclista colombiano. Foto: Cristian Garavito

El ciclismo colombiano está de luto. En la noche de este martes 23 de diciembre falleció en Bogotá el legendario ciclista colombiano Roberto Buitrago, conocido popularmente como “Pajarito”. La información fue confirmada por su propia familia.

Buitrago fue una de las figuras históricas del deporte nacional y su nombre quedó ligado a una época fundacional del ciclismo en Colombia. Por ahora, el país deportivo lamenta la partida de uno de sus grandes referentes.

Lo que se sabe de la muerte de Pajarito Buitrago

El Espectador tuvo acceso a información directa del entorno del ciclista Roberto “Pajarito” Buitrago, luego de que su propia hija confirmara el fallecimiento del histórico pedalista colombiano, ocurrido en la noche de este martes 23 de diciembre en Bogotá.

Según pudo conocer este diario, la muerte de Buitrago se produjo tras una prolongada lucha contra el cáncer, enfermedad que venía afectando su estado de salud desde hace un tiempo y que finalmente le causó el deceso, rodeado de su familia.

¿Quién es Pajarito Buitrago y por qué es una de las grandes leyendas del ciclismo colombiano?

“Pajarito” Buitrago es considerado una leyenda por haber sido uno de los grandes pioneros del deporte en el país y el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia.

Nacido en Guayatá en 1937 y criado en Bogotá tras el desplazamiento de su familia por la violencia política, forjó su carrera desde la precariedad, aprendiendo a montar en bicicleta en las calles y compitiendo casi a escondidas, impulsado por una vocación temprana y una resistencia poco común.

Su apodo nació en una carrera local, cuando, tras un pinchazo y una remontada memorable, un aficionado dijo que había “volado como un pajarito”. Desde entonces, su nombre quedó ligado a una generación que enfrentó la hegemonía antioqueña del ciclismo nacional.

En los años cincuenta y comienzos de los sesenta, Buitrago se consolidó como protagonista de la Vuelta a Colombia, ganó etapas, fue líder de montaña, representó al país en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y se convirtió en símbolo del crecimiento del ciclismo fuera de Antioquia.

La cima de su leyenda llegó en 1962, cuando ganó la Vuelta a Colombia tras un recordado duelo con Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, defendiendo el liderato hasta el último metro en El Campín. Ese triunfo no solo marcó su carrera, sino que abrió un nuevo capítulo para Boyacá y para el ciclismo del interior del país. Su figura es clave porque conecta la época fundacional de la Vuelta con la consolidación del ciclismo colombiano moderno, razón por la que su nombre permanece como referencia histórica y deportiva.

Luto en el ciclismo Colombiano.

