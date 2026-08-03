¡Oficial! Tadej Pogacar correrá la Vuelta a España 2026: va por la grande que le falta

Oficial: Tadej Pogacar correrá la Vuelta a España 2026: va por grande que le falta Foto: EFE - THIBAULT CAMUS / POOL

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Tadej Pogacar ya despejó una de las grandes incógnitas del calendario ciclístico. Después de conquistar un nuevo Tour de Francia, el esloveno confirmó que también estará en la Vuelta a España 2026, una decisión que lo pondrá en carrera por otro hito histórico.

El equipo UAE Team Emirates oficializó este lunes la presencia de su máxima estrella en la ronda española a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: “Es cierto, está de vuelta. Tadej Pogacar confirmado para la Vuelta”.

Será el regreso del esloveno a la competencia española por primera vez desde 2019, cuando disputó allí su primera gran vuelta. En aquella edición sorprendió al terminar tercero en la clasificación general, solo por detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde, además de conseguir tres victorias de etapa.

El propio Pogacar manifestó su entusiasmo por volver a una carrera que marcó el inicio de su trayectoria en las grandes vueltas.

“Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar”, señaló el ciclista en la página oficial del UAE.

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Además, aseguró que afrontará la prueba con máxima ambición. “La motivación es alta para terminar el año de buena manera y la Vuelta será un gran objetivo. El equipo es fuerte y esperamos hacer grandes cosas”.

Un objetivo histórico para el campeón del Tour

La presencia de Pogacar en la Vuelta no solo aumenta el atractivo de la carrera, sino que también le abre la puerta a seguir escribiendo páginas importantes en la historia del ciclismo.

El esloveno, ganador de cinco ediciones del Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026) y vencedor del Giro de Italia 2024, buscará conquistar la única gran vuelta que aún falta en su palmarés.

Si consigue el título en España, se convertirá en el noveno corredor en ganar las tres grandes vueltas y también tendría la posibilidad de ser apenas el cuarto ciclista en conquistar el Tour de Francia y la Vuelta en la misma temporada, una marca lograda anteriormente por Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Chris Froome.

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Un UAE con varias figuras para respaldarlo

Pogacar encabezará una formación que el UAE describió como “equilibrada y experimentada”.

La escuadra estará integrada por los portugueses Joao Almeida e Ivo Oliveira, el australiano Jay Vine, el español Pablo Torres, además de Pavel Sivakov, Domen Novak y Kevin Vermaerke.

Mientras tanto, desde la organización de la carrera ya existía optimismo por contar con el campeón del Tour. El director de la Vuelta, Javier Guillén, había manifestado días atrás que confiaba en su presencia y destacó que el recorrido de este año, con un marcado protagonismo de la montaña, parece diseñado para corredores con las características del esloveno.

La edición 2026 comenzará el 22 de agosto en Mónaco y concluirá el 13 de septiembre en Granada, con un recorrido que incluye siete finales en alto, entre ellos la etapa reina con llegada al collado del Alguacil, una subida de 8,3 kilómetros con una pendiente media del 9,8 %.

Además de luchar por el título, la carrera también servirá como preparación para el Campeonato Mundial, que se disputará en Montreal entre el 20 y el 27 de septiembre.

¿Qué pasa con los colombianos?

Aunque todavía no hay colombianos confirmados para la Vuelta a España 2026, ya comenzaron las especulaciones sobre quiénes podrían integrar la carrera.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Nairo Quintana, quien afronta su última temporada como profesional y tendría la posibilidad de despedirse en una competencia donde ha cosechado algunos de los mayores éxitos de su carrera.

También aparecen como posibles candidatos Santiago Buitrago, que no disputó el Tour de Francia; Daniel Felipe Martínez; Brandon Rivera y Juan Felipe Rodríguez, recientemente ascendido del equipo de desarrollo al conjunto principal del EF Education y quien, según se ha conocido, podría acercarse al grupo que liderará Richard Carapaz.

Por otra parte, la presencia de Egan Bernal parece cada vez menos probable. Aunque inicialmente contemplaba correr la Vuelta, su participación en el Tour de Francia hace pensar que finalmente no estará en la tercera gran vuelta del año.

El panorama también cambió para Einer Rubio, quien antes del Giro de Italia había expresado su intención de disputar las tres grandes carreras de la temporada. Sin embargo, el fuerte accidente que sufrió durante el Tour de Francia descartó esa posibilidad.

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