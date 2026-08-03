Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la segunda fecha en el fútbol colombiano

La segunda fecha de la Liga BetPlay dejó un nuevo líder y varios equipos con puntaje perfecto. Foto: América de Cali

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La segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II dejó grandes goleadas y duelos de gran espectáculo. Mientras algunos equipos mantuvieron el impulso del debut y consolidaron su buen arranque, otros dejaron escapar puntos importantes en una jornada que tuvo remontadas, victorias sobre el final y una goleada histórica. Con dos partidos todavía pendientes, el campeonato comienza a perfilar a sus primeros protagonistas.

América lidera tras una jornada llena de emociones

La segunda jornada se disputó entre el 30 de julio y el 2 de agosto, aunque todavía queda un compromiso por jugar. El encuentro entre Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo fue aplazado y se disputará el miércoles 2 de septiembre, por lo que la clasificación aún puede sufrir modificaciones.

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La fecha comenzó con el empate 1-1 entre Bucaramanga y Llaneros en el estadio Américo Montanini. Fabián Sambueza adelantó al conjunto santandereano en el segundo tiempo, pero Francisco Meza igualó para la visita. Con ese resultado, ambos equipos llegaron a cuatro puntos tras sumar una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones. Más tarde, Fortaleza y Deportivo Pereira igualaron sin goles en Bogotá, en un compromiso en el que el cuadro capitalino generó las opciones más claras, pero no logró traducir su dominio en el marcador.

Remontadas y triunfos agónicos marcaron la jornada

El sábado dejó varios resultados destacados. Águilas Doradas remontó para vencer 2-1 a Pasto y mantenerse con puntaje perfecto, mientras que Deportes Tolima también reaccionó para imponerse 2-1 sobre Alianza FC. En Medellín, el DIM consiguió una ajustada victoria 1-0 frente al Deportivo Cali, gracias a un gol de Diego Moreno en el tiempo de reposición.

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El domingo tampoco faltaron las emociones. Millonarios sorprendió al derrotar 0-1 a Junior en Barranquilla con un tanto de Rodrigo Contreras en el minuto 90+1. Atlético Nacional, en su estreno en la Liga, goleó 0-3 a Jaguares con anotaciones de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Sin embargo, la gran exhibición de la fecha fue la de América de Cali, que aplastó 7-0 a Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero, con dobletes de Yeison Guzmán, Dany Rosero y Kevin Angulo, además de un gol de Luis Quiñones. La jornada concluyó con el empate 2-2 entre Santa Fe y Once Caldas, en un partido en el que el conjunto bogotano estuvo dos veces en ventaja, pero no logró conservarla.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

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