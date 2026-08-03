Así va el medallero de Colombia en los Centroamericanos 2026 antes de la última semana

Estos fueron los principales resultados que le permitieron mantenerse en el segundo lugar del medallero general. Foto: COC

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Colombia volvió a demostrar su fortaleza deportiva en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional protagonizó una nueva jornada destacada al conquistar medallas en atletismo, ciclismo de ruta, gimnasia artística, lucha, clavados y tiro deportivo, además de sumar resultados importantes en disciplinas de conjunto e individuales que le permiten mantenerse como escolta de México en el medallero general.

El día dejó un balance positivo para el país con tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, consolidando el protagonismo colombiano en una competencia que entra en una etapa decisiva.

Tres nuevos títulos para Colombia

Uno de los momentos más importantes de la jornada llegó en el ciclismo de ruta, donde Nicolás Gómez se quedó con la medalla de oro tras imponerse en la prueba masculina de fondo, definida en un exigente sprint final.

Otra celebración se produjo en la gimnasia artística masculina, disciplina en la que el equipo conformado por Ángel Gabriel Barajas, Thomas Mejía, Yan Dairo Zabala, Keynher Camilo Vera y Jorman Andrés Álvarez conquistó el título por equipos con una puntuación de 239.350, superando a Puerto Rico y México.

La tercera presea dorada fue para la lucha grecorromana, gracias a Jair Cuero, quien se proclamó campeón de la categoría de 77 kilogramos al imponerse en la final al venezolano Luis Medinas.

Plata y bronce para seguir sumando

El experimentado Eider Arévalo volvió a subir al podio tras quedarse con la medalla de plata en la media maratón marcha masculina.

También obtuvo plata la clavadista Daniela Zapata, segunda en la final femenina del trampolín de tres metros con 318.15 puntos, mientras que Carlos González fue subcampeón en la lucha grecorromana de los 67 kilogramos.

Los bronces llegaron por cuenta de Sebastián Sánchez, tercero en la prueba masculina de pistola de aire a 10 metros del tiro deportivo, y de la pareja integrada por Alejandro Solarte y Sebastián Villa, que terminó tercera en la plataforma sincronizada de 10 metros en clavados.

Buenas noticias en los deportes de conjunto

La selección colombiana femenina de fútbol consiguió una victoria clave al derrotar 3-0 a Puerto Rico en su segundo partido del Grupo B. Los goles fueron anotados por Ingrid Guerra, María Viáfara y María Carvajal, resultado que mantiene vivas las opciones de clasificar a las semifinales.

En voleibol femenino, el equipo nacional debutó con un trabajado triunfo 3-2 sobre Venezuela. Después de ganar los dos primeros sets, Colombia permitió la reacción rival, pero respondió en un emocionante quinto parcial para imponerse 16-14 y sumar su primera victoria del torneo.

Colombia mantiene aspiraciones en varias disciplinas

La delegación nacional también dejó actuaciones destacadas en deportes que aún no definen medallas.

En vela, Simón Gómez ascendió al segundo lugar de la clasificación general en la clase Sunfish masculina, quedando a un solo punto del liderato. Ana Sofía Bermúdez marcha quinta en la rama femenina, mientras que Andrey Quintero ocupa la octava posición en la clase ILCA 7.

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El squash también entregó excelentes noticias. Laura Tovar y Lucía Bautista clasificaron a las semifinales del cuadro femenino, mientras que Juan Vargas y Miguel Ángel Rodríguez hicieron lo propio en la rama masculina, asegurando presencia colombiana entre los cuatro mejores del torneo.

En boxeo, Juan Pablo Patiño avanzó a las semifinales de la categoría de más de 90 kilogramos tras vencer por decisión unánime al dominicano Daniel Guzmán, resultado que le garantiza una medalla para Colombia. En contraste, Alexander Rangel y Claudia Montoya quedaron eliminados en sus respectivos combates.

Resultados adversos de la jornada

No todas las competencias dejaron saldo positivo para la delegación nacional. En béisbol, Colombia sufrió su segunda derrota de la fase de grupos al caer 3-0 frente a Panamá.

En tenis de mesa por equipos, tanto el conjunto femenino como el masculino fueron eliminados en los cuartos de final ante Puerto Rico y México, respectivamente.

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Por su parte, el equipo femenino de baloncesto 3x3 cerró la fase de grupos con derrota 14-6 frente a México, resultado que lo dejó fuera de los cuartos de final.

Así está el medallero de los Centroamericanos 2026

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