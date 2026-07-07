Pedersen se quedó con la cuarta etapa del Tour de Francia y le da un revolcón a la general

El ciclista danés Mads Pedersen, del equipo Lidl-Trek celebra su victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, este martes 7 de julio. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El danés Mads Pedersen, del equipo Lidl-Trek, ganó la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, este martes 7 de julio en Foix, después de una escapada en una jornada marcada por un sofocante calor francés, llegando a superar puntualmente los 40 grados centígrados, en las carreteras del sur del país.

El noruego Torstein Traeen, del Uno-X, que había comenzado el día a cinco minutos del que era el líder de la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar, formó parte de la escapada y la gran ventaja respecto al pelotón le permitió vestirse con el maillot amarillo, convirtiéndose en el líder de la general.

Volviendo al ganador de la fracción de hoy, el danés Pedersen se impuso en el esprint final entre un grupo de 10 corredores. El corredor cruzó la línea por delante de su compañero de equipo, el estadounidense Quinn Simmons y del español Raúl García, segundo y tercero de la jornada, respectivamente.

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¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos?

En la última etapa de la ‘Grande Boucle’, la primera disputada en su totalidad en territorio francés, le dio un “revolcón” a la clasificación general. Pogacar, quien alcanzó la meta 13 minutos después, del ganador de la etapa, cedió el maillot amarillo, esperando tener un mejor día en lo que queda del Tour.

No hay que perder de vista que la carrera en suelo galo apenas comienza y los ciclistas todavía no llegan a las jornadas más exigentes. Jonas Vingegaard registra el mismo tiempo que el esloveno en la clasificación general.

El mejor de los colombianos fue Egan Bernal, corredor del equipo Netcompany INEOS, quien llegó en la posición 90. Por ahora, ninguno de los nuestros puede destacarse, pero esperando por una oportunidad en las montañas.

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Clasificaciones de la cuarta etapa del Tour de Francia

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