Tadej Pogacar dio espectáculo en la etapa tres del Tour de Francia y es líder de la general

El ciclista esloveno Tadej Pogacar del UAE Team Emirates XRG celebra su podio y liderato en la clasificación general del Tour de Francia 2026tras la tercera etapa este lunes 6 de julio. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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Tadej Pogacar se impuso este lunes 6 de julio de 2026 en la tercera etapa del Tour de Francia y se vistió con el maillot amarillo que portaba al inicio del día el danés Jonas Vingegaard, posicionándose como líder en la general.

En una llegada en pendiente en la estación pirenaica de Les Angles, el esloveno logró la victoria gracias al trabajo de su compañero mexicano Isaac del Toro y a su gran explosividad, con dos segundos de ventaja sobre su rival danés Vingegaard, el ecuatoriano Richard Carapaz y el francés Paul Seixas.

Con el mismo tiempo que Vingegaard, Pogacar se hace con el liderato de la clasificación general por suma de puestos, mientras que el belga Remco Evenepoel se mantiene en el tercer lugar de la clasificación a 23 segundos.

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Fue la victoria número 22 de etapa en el Tour de Francia para Pogacar, que a sus 27 años igualó a André Darrigade en la quinta posición de la historia de la Grande Boucle. El récord de 35 triunfos pertenece al retirado Mark Cavendish.

El cuádruple vencedor del Tour, que adora los Pirineos, donde acostumbra a dejar sentenciado el Tour, hizo trabajar a su equipo UAE durante toda la jornada. Ya había cedido la el triunfo en la fracción anterior a su compañero Isaac del Toro, noveno el lunes en Les Angles y cuarto en la general.

Hubo menos gente de lo habitual en los márgenes de las carreteras, luego de que el prefecto de la región francesa Pirineos Orientales instase al público a “no acercarse al recorrido” debido a un importante incendio en la región.

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Tadej Pogacar hizo historia en el Tour de Francia

Tadej Pogacar pasó a integrar el Top 5 de los corredores con más etapas ganadas en la historia de la ronda francesa. Y todo indica que pisar el podio histórico es sólo cuestión de tiempo para el ogro esloveno.

Aunque el británico, recién retirado, Mark Cavendish, quien batió el récord de Eddy Merckx en 2024, aún está lejos con 35 victorias, Bernard Hinault (28) podría ser alcanzado este mismo año, o el que viene, dependerá de Pogacar.

Cuatro veces campeón del Tour, Pogacar aspira a una quinta victoria final en la Grande Boucle, lo que le permitiría igualar la cifra del cuarteto Anquetil-Merckx-Hinault-Induráin, cada uno con cuatro coronas de Tour de Francia.

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General del Tour tras la tercera etapa

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