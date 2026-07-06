Tour de Francia 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo la cuarta etapa entre Carcasona y Foix

El ciclista Jonas Vingegaard. Foto: EFE - YOAN VALAT

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La cuarta etapa del Tour de Francia 2026 se disputará este martes 7 de julio entre Carcasona y Foix, con un recorrido de 181,9 kilómetros que promete emociones de principio a fin. Aunque el inicio será mayormente llano, el tramo decisivo llegará en la segunda mitad del recorrido, donde los ciclistas deberán superar cuatro puertos puntuables, dos de ellos de segunda categoría, y acumular cerca de 2.700 metros de desnivel positivo.

Los ascensos a Bedos, Paradis, Coudons y Montségur marcarán el desarrollo de la jornada. Este último puerto, ubicado a 34 kilómetros de la meta, podría ser el escenario de los ataques más importantes antes de un largo descenso hasta Foix, ciudad que recibirá por sexta ocasión un final de etapa del Tour. La llegada está prevista para las 5:34 p. m. (hora peninsular española).

La etapa aparece como una oportunidad perfecta para los especialistas en escapadas, aunque los favoritos a la clasificación general también deberán mantenerse atentos para evitar sorpresas. Todas las miradas estarán puestas en Tadej Pogačar, quien llega como líder de la carrera tras imponerse en la jornada anterior y vestir el maillot amarillo.

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Así fue la tercera etapa del Tour de Francia 2026

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 dejó como gran protagonista a Tadej Pogačar, quien se impuso con autoridad tras un ataque en los kilómetros finales para conquistar su primera victoria en esta edición de la carrera.

El esloveno cruzó la meta en solitario, arrebató el liderato de la clasificación general y se enfundó el maillot amarillo, confirmando desde muy temprano su condición de principal candidato al título. Además, la jornada comenzó a marcar diferencias entre los favoritos, con varios rivales cediendo tiempo en la lucha por la clasificación general.

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Así va la general del Tour de Francia tras la tercera etapa

¿A qué hora y dónde ver la cuarta etapa del Tour de Francia 2026?

La transmisión de la etapa estará disponible desde las 7:00 a. m. (hora de Colombia) a través de Cacaol TV, en una jornada que podría comenzar a marcar diferencias importantes en la lucha por el título del Tour de Francia 2026.

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