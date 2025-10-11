Pogacar reveló su conversación privada con Merckx tras el triunfo en Lombardía

El esloveno reveló que habló por teléfono con la leyenda belga justo después de cruzar la meta en Bérgamo, en una jornada que lo consagró con su quinta victoria consecutiva en el Giro de Lombardía. Foto: Agencias EFE – AFP

Este sábado, en Bérgamo, Tadej Pogacar conquistó por quinta vez consecutiva el Tour de Lombardía, una hazaña inédita en más de un siglo de esta clásica italiana. Pero más allá de su nueva demostración de fuerza, el campeón del UAE Team Emirates vivió un momento especial después de cruzar la meta: una conversación telefónica con Eddy Merckx, el mito al que todos lo comparan y del que él prefiere mantener distancia.

“Ernesto Colnago estaba en la meta y recibió una llamada de Eddy. Me pasó el teléfono y pudimos hablar un poco. Fue realmente genial”, contó Pogacar en la rueda de prensa posterior a la carrera, aún con el sudor del esfuerzo y la sonrisa de quien acaba de alcanzar otra cumbre.

El gesto tuvo un simbolismo particular. Ernesto Colnago, de 93 años, fue mecánico de Merckx en el histórico equipo Molteni y su empresa fabricó el cuadro con el que el belga impuso su récord de la hora en 1972. Hoy, más de medio siglo después, Colnago es el proveedor de bicicletas del UAE Team Emirates, el equipo que impulsa a Pogacar en su dominio del ciclismo moderno. En cierto modo, la llamada cerró un círculo que une a tres generaciones de la historia del deporte.

Sin embargo, Pogacar no es amigo de las comparaciones. “Siempre escucho eso, las comparaciones con Eddy Merckx, pero no me gusta mucho. Hay que evitar comparar a las personas todo el tiempo”, explicó con serenidad. La frase tiene peso viniendo de alguien que, a sus 27 años, ya suma cuatro títulos del Tour de Francia, diez victorias en Monumentos y un Mundial, un palmarés que inevitablemente remite al del “Caníbal” belga.

Y es que su temporada 2025 ha sido prácticamente perfecta: campeón del Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Lombardía, segundo en París-Roubaix, tercero en Milán-San Remo, ganador del Mundial de Kigali y del título europeo, además de un nuevo Tour de Francia en su vitrina. Pogacar cerró el año con la que él mismo definió como “la mejor temporada de mi carrera”.

Su dominio en Lombardía fue otra exhibición. Se marchó en solitario a falta de varios kilómetros y cruzó la meta con 1’48’’ de ventaja sobre Remco Evenepoel y más de tres minutos sobre Michael Storer. Con ello, igualó las cinco victorias totales de Fausto Coppi, aunque se convirtió en el primero en lograrlas de manera consecutiva en el mismo Monumento. También se acercó a los registros legendarios de Roger De Vlaeminck (11) y del propio Merckx (19).

Mientras tanto, Egan Bernal volvió a dar señales de su resurgimiento. El colombiano del Ineos Grenadiers finalizó octavo, siendo el mejor latinoamericano del día y confirmando su regreso al primer plano mundial tras años de lucha contra las lesiones. “Egan ha vuelto a ser competitivo en las grandes carreras”, celebró su equipo.

Sergio Higuita (24º), Einer Rubio (25º) y Nairo Quintana (31º) completaron la presencia colombiana en la ‘Clásica de las hojas muertas’, mientras que Germán Darío Gómez no pudo terminar la prueba.

