Primoz Roglic: “No sé si pueda estar en el Tour de Francia”

Luego de lo mostrado en las carreras previas, sobre todo en la Criterium Dauphiné, el esloveno era, en el papel, el máximo favorito a quedarse con el título. Egan Bernal también deja muchas dudas.

Primoz Roglic, en el papel el máximo favorito para ganar el próximo Tour de Francia que empezará el próximo sábado, puso en suspenso su participación en la carrera por molestias en su cadera tras su participación en la Criterium Dauphiné.

“Aún no me siento bien. Por el momento no estoy seguro de poder comenzar el Tour el sábado”, fueron las palabras recogidas por RTV Slovenia.

El esloveno abandonó en Dauphiné antes de la salida de la última etapa producto de una caída el día anterior. El jueves pasado, Roglic había dicho en sus redes sociales que “ya veremos que pasa en los próximos días, soy optimista”.

Su esposa, Lora Klinc, también habló con RTV Slo y reconoció que Primoz podría no estar en la línea de partida este fin de semana.

“La pregunta más importante es si Primoz podrá participar. Todos queremos eso, pero estamos esperando la confirmación. Tengo ansiedad”, señaló.

No obstante, la prensa de los Países Bajos asegura que Primoz Roglic sí participará en la ronda gala. En lo corrido de la temporada, el equipo que ha dominado las carreras ha sido el Jumbo Visma. Y sus dos gallos, de momento, para el Tour, serán Primoz Roglic y Tom Dumoulin.

Roglic reconoció con normalidad la subida del Col de la Loze, donde terminará la etapa 17 del Tour de Francia con un puerto de fuera categoría. Y Merjin Zeeman, director del Jumbo, ha dicho que el esloveno mejoró su salud el fin de semana y que las declaraciones de su esposa fueron muy pesimistas.

Por los lados del Team Ineos también reina la especulación: hay dudas con respecto a la salud de Egan Bernal por los dolores en su espalda que sufrió en la Criterium Dauphiné. La convocatoria inesperada de Richard Carapaz como co-líder cogió a todo el mundo de sorpresa y podría hablar de las dudas que hay con el estado de forma del zipaquireño.