¿Quién fue Rafael Antonio Niño y por qué es la leyenda más grande de la Vuelta a Colombia?

Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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Rafael Antonio Niño, el ciclista más ganador en la historia de la Vuelta a Colombia y una de las mayores leyendas del deporte nacional, falleció este jueves en Tunja a los 76 años de edad.

El boyacense, nacido en Cucaita el 11 de diciembre de 1949, dejó un legado irrepetible tras construir una carrera que marcó para siempre el ciclismo colombiano. Según se conoció, una afección respiratoria lo llevó al hospital y ahó se complicó durante un procedimiento quirúrgico.

Conocido como “El Niño de Cucaita”, Rafael Antonio Niño sigue siendo el único corredor que ha conquistado seis títulos de la Vuelta a Colombia, un récord que permanece intacto desde su última consagración en 1980.

Levantó el trofeo en las ediciones de 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, además de conquistar en cinco ocasiones el Clásico RCN, las dos pruebas más importantes del calendario ciclístico colombiano.

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Su irrupción en el deporte fue tan precoz como histórica. En 1970 ganó la Vuelta de la Juventud y, ese mismo año, con apenas 20 años, sorprendió al país al conquistar la Vuelta a Colombia en su debut entre los profesionales. Aquel triunfo, conseguido tras derrotar al gran favorito, ‘Kiko’ Triana, paralizó al país, que siguió la definición por radio en una de las jornadas más recordadas del ciclismo nacional.

Niño no solo dominó las carreteras colombianas gracias a su talento como escalador. También fue un corredor muy completo, con grandes condiciones para la contrarreloj, lo que le permitió imponerse durante una década en una época de enorme competitividad. Su capacidad para rendir en todos los terrenos lo convirtió en el referente absoluto del ciclismo colombiano antes de la aparición de la generación que conquistaría Europa.

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Precisamente, también fue uno de los pioneros en abrir el camino internacional. En 1974 integró el equipo italiano Jolly Ceramica y disputó el Giro de Italia, cuando muy pocos corredores colombianos tenían la posibilidad de competir en el ciclismo europeo. Aquella experiencia ayudó a demostrar que los ciclistas del país podían competir en el máximo nivel y abrió una puerta que años después recorrerían figuras como Lucho Herrera y Fabio Parra.

Tras retirarse como corredor, Rafael Antonio Niño siguió ligado al deporte desde la dirección técnica. Durante la década de 1980 hizo parte del proyecto de Café de Colombia en Europa y dedicó buena parte de su vida a formar nuevas generaciones de ciclistas, aportando su experiencia a uno de los momentos de mayor crecimiento del ciclismo colombiano.

Su legado va mucho más allá de los títulos. Rafael Antonio Niño representó una época en la que la Vuelta a Colombia era uno de los grandes acontecimientos deportivos del país y en la que las gestas de los escarabajos unían a millones de colombianos alrededor de las transmisiones radiales. Su nombre quedó asociado para siempre al esfuerzo, la disciplina y la grandeza de un deporte que encontró en él a uno de sus máximos símbolos.

Con su fallecimiento, el ciclismo colombiano despide a uno de los hombres que ayudó a construir su historia. La Federación Colombiana de Ciclismo expresó sus condolencias y recordó que su legado permanecerá vigente como el del máximo campeón de la Vuelta a Colombia y uno de los corredores más importantes que ha dado el país. Su nombre seguirá ocupando un lugar privilegiado entre las mayores leyendas del deporte colombiano.

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