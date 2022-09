Remco Evenepoel, el futbolista que ganó la Vuelta a España

❤️ Día de celebración para @EvenepoelRemco. Una edición de #LaVuelta22 INOLVIDABLE. ¡Aquí está el minuto del maillot rojo!



❤️ It was a day of celebration for Remco Evenepoel as he became the first Belgian to win La Vuelta since 1977. Here's the red jersey minute!@CarrefourES pic.twitter.com/wMp4kQzP4q