No me pidan que me olvide de Nairo Quintana: el adiós de una leyenda

Nairo Quintana se despide del ciclismo y, con él, también se fue una parte de nuestra infancia. El niño campesino que conquistó las montañas de Europa, desafió a los mejores ciclistas del mundo y nos hizo creer que todo era posible. Esta no es solamente la historia de sus triunfos: es una carta de agradecimiento a uno de los deportistas más grandes que ha tenido Colombia.