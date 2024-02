“Estoy enfocado en el Tour y en los Olímpicos”: Richard Carapaz

El corredor ecuatoriano Richard Carapaz de EF Education Easypost posa con la camiseta de Mejor Extranjero hoy, antes de la sexta etapa de la carrera ciclística Tour Colombia 2024 en Sopo (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) finalizó “contento” con la segunda plaza del podio del Tour Colombia, y tras felicitar al ganador, el colombiano Rodrigo Contreras, comentó su idea de comenzar de inmediato el camino hacia sus grandes retos del año: Tour de Francia y Juegos Olímpicos.

“No podíamos descartar la victoria y lo intentamos hasta el final, creo que eso es el ciclismo. Lo dimos todo hasta la meta, pero no fue posible. Estoy muy contento y doy la enhorabuena a Contreras por este triunfo tan bonito y merecido”, señaló el campeón olímpico.

Carapaz, finalmente segundo en el podio por delante de su compatriota Jonathan Caicedo (Petrolike), jugó la baza de llegar en solitario tras atacar en el ascenso al Alto de Patios, a unos 15 km de meta.

Ayer terminó el Tour Colombia, con gran participación de los ecuatorianos. Escuchamos la palabra del ganador Rodrigo Contreras y el ecuatoriano, Richard Carapaz. pic.twitter.com/UtqGBj5AZc — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) February 12, 2024

“Sabía que me encontraba en muy buena condición, el viernes en el Alto del Vino estuve bien y debía intentarlo y ver qué pasaba. No hubo manera, no pudimos con Contreras”, dijo Carapaz, quien había soñado con dedicar una gran victoria a su familia, presente en la meta de Bogotá.

A partir de ahora empiezan los retos importantes de la temporada para Richard Carapaz, quien estará pronto en España, en Galicia, con motivo de O’Gran Camiño que comienza el día 22 de febrero.

El ecuatoriano, quien fue el mejor extranjero del Tour Colombia, se llevó el maillot de LALIGA tras el acuerdo de patrocinio entre la competición española y la Federación Colombiana de Ciclismo. La camiseta, color coral y con las distintivas “LL”, fue rotando cada día entre los mejores corredores extranjeros durante las seis etapas.

“En Colombia, tanto el fútbol como el ciclismo son los dos deportes de mayor interés general, con esta alianza con Tour Colombia 2.1 mezclamos lo mejor de ambos deportes y compartimos la pasión del deporte en general. Parte de nuestros objetivos es estar cerca de nuestros aficionados alrededor del mundo, con esta acción queremos utilizar la fuerza del ciclismo en Colombia para acercar la competición y compartir lo mejor de LALIGA con todo el país”, comentó Juan Raúl Mejía, delegado de LALIGA en Colombia.

“Estamos muy felices de presentar en esta edición de la carrera más importante del ciclismo en nuestro país esta alianza entre LALIGA y la Federación Colombiana de Ciclismo que esperamos continúe por muchos años más y que nos permitirá unir en el Tour Colombia las dos grandes pasiones deportivas que mueven a los colombianos, de igual forma nos dará la oportunidad de mostrarle a los seguidores de LALIGA, lo lindo que es el ciclismo colombiano y como este vínculo seguirá uniendo los estrechos lazos entre el deporte español y el colombiano con un nuevo capítulo épico”, comentó Mauricio Vargas Carreño, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Esta no es la primera vez que la competición española apuesta por el ciclismo en Colombia, en 2021 la competición española organizó una carrera para más de 500 ciclistas y 900 aficionados.

Carapaz, preparado para iniciar el camino hacia el Tour y los Juegos Olímpicos

“Hasta el momento estoy haciendo una muy buena preparación, y este resultado en Colombia es muy bonito, estoy muy contento. Ahora ya me marcharé a Europa para hacer O Gran Camiño, luego la Tirreno y ya empezar la senda del Tour de Francia.

También será un año importante para Carapaz por los Juegos Olímpicos de París, donde defenderá el título que logró en Tokio 2020.

“Al final se trata de 1 año muy cargado, con muchas carreras importantes. Estoy enfocado al Tour, y sé que puedo llegar muy bien a los Juegos, donde quiero hacerlo muy bien. De momento muy contento con el Tour de Colombia.

