Robert Plazas fue el mejor en la crono y agitó la clasificación en la Vuelta de la Juventud

En la tercera etapa de la carrera nacional se disputó la contrarreloj individual en Aguazul, Casanare. Foto: Fedeciclismo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 comenzó a tomar un rumbo claro tras la disputa de su primera gran prueba contra el reloj. La tercera etapa, una exigente contrarreloj individual de 33,2 kilómetros con salida y llegada en Aguazul, provocó los primeros cambios importantes en la clasificación general y dejó a un nuevo líder al frente de la carrera.

El recorrido llevó a los corredores por la vía hacia Yopal hasta el PR 95 antes de emprender el regreso a Aguazul, en una jornada que puso a prueba la potencia y resistencia de los favoritos en una de las fracciones más exigentes de la primera parte de la competencia.

Robert Plazas se quedó con la etapa y el liderato

El gran protagonista del día fue Robert Plazas (Team Sistecrédito), quien completó el recorrido en 40 minutos y 8 segundos, suficiente para quedarse con la victoria y dar un golpe de autoridad en la clasificación general.

El corredor nacido en Duitama sorprendió con su actuación, especialmente porque, según explicó al finalizar la etapa, su intención inicial no era imponerse en la contrarreloj. Su plan era buscar una victoria en una etapa de fondo más adelante en la competencia, aunque su rendimiento terminó cambiando el panorama de la carrera.

Le recomendamos leer: Tensión en el FPC: Dimayor respondió a la protesta de los ocho clubes por los derechos de TV

El Team Sistecrédito también mostró su fortaleza colectiva al colocar a Mauricio Zapata en la segunda posición, a 11 segundos del ganador. El podio de la jornada lo completó Andrés Umbarila (Motomart SHC Team), quien cedió 14 segundos frente al vencedor.

La general cambió de dueño

El resultado de la contrarreloj modificó por completo la clasificación general. Gracias a su victoria, Robert Plazas pasó a ocupar el primer lugar de la carrera con un tiempo acumulado de 7:43:08.

Detrás del nuevo líder quedaron Mauricio Zapata y Andrés Umbarila, quienes conservaron en la general las mismas diferencias registradas durante la prueba contra el reloj.

Hasta antes de esta jornada, la competencia había tenido como vencedores de etapa a Cristian Vélez y Felipe Bravo, pero la tercera fracción cambió el desarrollo de la carrera y confirmó a Plazas como el nuevo referente de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026.

Así será la etapa 4

La Vuelta a la Juventud 2026 afrontará este jueves su cuarta etapa con un recorrido de 140,8 kilómetros entre Yopal y Villanueva, pasando por Aguazul y Monterrey, en una jornada que, aunque no contará con puertos de montaña, sí podría comenzar a generar diferencias entre los favoritos.

El trazado presenta varios repechos que podrían endurecer la carrera y provocar cortes en el pelotón si los equipos deciden aumentar el ritmo. Si bien el perfil no está diseñado para los escaladores, las constantes exigencias del recorrido podrían ser suficientes para empezar a agitar la clasificación general antes de las etapas decisivas.

Tres sprints especiales en disputa

Además de la pelea por la etapa, el recorrido tendrá tres sprints especiales, un incentivo importante para los corredores que buscan la camiseta de los sprints. Esos puntos podrían hacer que la jornada tenga movimientos desde los primeros kilómetros y mantenga el interés durante buena parte del recorrido.

Le podría interesar: ¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia? Ya hay dos amistosos en el radar

Aunque esta fracción puede empezar a seleccionar el grupo principal, las mayores diferencias entre los aspirantes al título se esperan para el cierre de la competencia.

La Vuelta a la Juventud 2026 se podrá seguir en vivo a través de Deportes RCN, que transmite la competencia por YouTube y mediante su aplicación,

Clasificación general de la Vuelta de la Juventud 2026 tras la etapa 3

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador