Tensión en el FPC: Dimayor respondió a la protesta de los ocho clubes por los derechos de TV

La entidad reaccionó al reclamo de ocho clubes del fútbol colombiano y citó una reunión extraordinaria para abordar el modelo de reparto de los recursos generados por los derechos de televisión de cara al próximo contrato. Foto: Win Sports

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La discusión por el futuro de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano tomó un giro importante a pocos días del inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay. Luego del comunicado conjunto de ocho de los clubes más representativos del país, en el que exigieron revisar el modelo de distribución de estos ingresos antes de negociar un nuevo contrato, la Dimayor reaccionó con la convocatoria de una asamblea extraordinaria para abordar el tema.

Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas hicieron pública su posición al solicitar que todos los clubes participen en la construcción de un nuevo sistema para repartir los recursos provenientes de las transmisiones del campeonato.

Actualmente, los ingresos derivados de los derechos audiovisuales se distribuyen en partes iguales entre los clubes. Sin embargo, los ocho firmantes consideran que ese esquema no reconoce factores como el rendimiento deportivo, la inversión realizada por cada institución o el respaldo de sus aficionados, aspectos que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta para fortalecer la competitividad del torneo.

La respuesta de la Dimayor

Tras conocerse el pronunciamiento, la Dimayor citó una asamblea extraordinaria para el miércoles 29 de julio a las 10:00 a. m., en el Salón Victoria del Hotel Dann Carlton de Bogotá.

Entre los puntos del orden del día aparecen la elección de dos integrantes de la Comisión Disciplinaria y la presentación del estado de las negociaciones con Stats Sports Group Limited. Sin embargo, los temas que concentran la mayor expectativa son los relacionados con los derechos audiovisuales para el periodo 2027-2030.

En la reunión se presentará el estado actual de la invitación para recibir ofertas sobre los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones de la Dimayor, además de abrir un espacio para explorar nuevos métodos de distribución de los ingresos por derechos de televisión entre los clubes afiliados.

¿Qué piden los ocho clubes?

En su comunicado, las ocho instituciones sostienen que el fútbol colombiano necesita un modelo diferente para distribuir los recursos generados por las transmisiones del campeonato.

Los clubes argumentan que una liga crece cuando los incentivos económicos están alineados con el fortalecimiento de la competencia y señalan que otras ligas de la región ya han adoptado sistemas que combinan la solidaridad entre los equipos con incentivos al desempeño deportivo, permitiendo atraer inversión y elevar el nivel de sus torneos.

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Según explican, durante los últimos meses han impulsado distintos espacios de diálogo e iniciativas para abrir una discusión institucional sobre este tema. Su intención, afirman, es construir junto con todos los clubes un modelo que represente las diferentes visiones del fútbol colombiano.

Por ello, consideran que antes de iniciar un nuevo proceso de comercialización de los derechos de televisión debe existir una discusión transparente que permita definir reglas claras para la distribución de los recursos y brinde estabilidad a todas las partes.

La advertencia sobre el próximo contrato

Uno de los puntos más fuertes del comunicado es la postura que asumieron frente a las futuras negociaciones. Los ocho clubes anunciaron que, mientras no se discuta el modelo de distribución, no cederán sus derechos intangibles y de imagen para la firma de un nuevo contrato de transmisión del fútbol profesional colombiano.

Los equipos aclaran que la decisión no busca afectar el desarrollo normal del campeonato, alterar la institucionalidad de la Dimayor ni limitar el acceso de los aficionados al fútbol colombiano. Según su posición, el objetivo es abrir una conversación que permita alcanzar un acuerdo que fortalezca la liga y genere mayores oportunidades para todos los participantes.

La discusión cobra especial relevancia porque el contrato vigente de los derechos de televisión, actualmente en poder de Win Sports, finaliza en diciembre de 2026, por lo que en los próximos meses deberá definirse cómo se comercializarán las transmisiones de la Liga, el Torneo y la Copa a partir de 2027. Con la convocatoria de la asamblea extraordinaria, la Dimayor dio el primer paso para abordar un debate que promete marcar el futuro económico del fútbol profesional colombiano.

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