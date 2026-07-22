¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia? Ya hay dos amistosos en el radar

La Tricolor enfrentaría a México en septiembre y a Perú en octubre, en el inicio del camino rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial de 2030. Foto: EFE - AMY KONTRAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de quedarse a las puertas de los cuartos de final del Mundial 2026, la selección de Colombia ya comenzó a planificar su calendario internacional con la mirada puesta en la Copa América 2028 y, sobre todo, en la Copa del Mundo de 2030, para la que iniciará un nuevo proceso con varios interrogantes por resolver.

Colombia finalizó su participación en la cita orbital tras caer en la tanda de penales con Suiza, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. El conjunto nacional tenía la ilusión de avanzar a los cuartos de final, instancia en la que podría haberse cruzado con Argentina, pero volvió a evidenciar una de las principales dificultades que arrastró durante el torneo: la falta de eficacia para convertir las opciones de gol.

México y Perú, los primeros rivales en el nuevo ciclo

Con el Mundial ya en el pasado, la selección comenzará una nueva etapa durante la próxima fecha FIFA de septiembre, cuando volverá a la competencia con partidos amistosos.

Le podría interesar: Jasper Philipsen ganó la etapa 17 y consiguió su undécima victoria en el Tour de Francia

De acuerdo con la información entregada por el periodista de Caracol Radio Sebastián Vargas, el primer rival de Colombia ya estaría definido y sería México. El compromiso se disputaría en Baltimore, Maryland, entre el 24 y el 26 de septiembre.

Posteriormente, la Tricolor tendría programado otro amistoso frente a Perú, encuentro que se jugaría el jueves 8 de octubre en Miami, Florida.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol aún tendría pendientes por confirmar los otros dos rivales que completarían la agenda internacional de esas fechas FIFA.

Le recomendamos leer: ¡Oficial! Millonarios, otros siete clubes y su postura sobre los derechos de televisión

Un proceso que también dependerá del técnico

Más allá de los amistosos, el inicio de este nuevo ciclo estará acompañado por otra de las grandes incógnitas del fútbol colombiano: la continuidad de Néstor Lorenzo.

Aunque el entrenador argentino aparece como el principal candidato para mantenerse al frente de la Selección, su futuro todavía no está completamente definido. La decisión también dependería del panorama dirigencial de la Federación Colombiana de Fútbol, teniendo en cuenta que la posible reelección de Ramón Jesurún como presidente continúa sin resolverse.

Los compromisos frente a México y Perú también servirán para comenzar a evaluar nuevas alternativas dentro del plantel, en un proceso que apunta al recambio generacional de la selección y a la construcción del equipo que buscará clasificar al Mundial de 2030.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador