Refuerzo de lujo para Egan Bernal: Ineos contrató a una figura del último Tour de Francia

El británico Oscar Onley, cuarto del último Tour de Francia, se convirtió en nuevo corredor del Ineos Grenadiers y será compañero de Egan Bernal en la próxima temporada.

El ciclista británico Oscar Onley, cuarto clasificado este año en el Tour de Francia con el Picnic PostNL, fichó por el Ineos Grenadiers para la nueva temporada, y será compañero de Egan Bernal. El acuerdo lo anunciaron ambas escuadras.

Onley, profesional desde 2019 y que nació hace 23 años en Escocia, tiene apenas dos victorias en su palmarés (una etapa en el Tour Down Under de 2024 y otra etapa en la Vuelta a Suiza de este año) pero ha destacado como un ciclista competitivo en la lucha por las clasificaciones generales de las carreras.

Además del cuarto puesto en el Tour de este año, fue tercero en la clasificación final de la Vuelta a Suiza y cuarto en la de la Vuelta a Gran Bretaña.

“Las actuaciones de Oscar en 2025 han sido realmente increíbles. Yo corrí mi primer Tour de Francia cuando tenía 21 años, así que ver lo que él ha logrado con apenas 22 años ha sido impresionante”, declaró en un comunicado el galés Geraint Thomas, recién retirado como ciclista y ahora director deportivo del Ineos Grenadiers.

Thomas, campeón del Tour en 2018, ve importante este refuerzo para que el Ineos (ex Sky) recupere un rol protagonista después de haber cedido el foco en los últimos años al UAE de Tadej Pogacar y al Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard.

“He crecido viendo a Geraint, a Dave (Brailsford, el patrón del Ineos) y a ese equipo dominar nuestro deporte y poniendo el ciclismo en el mapa del Reino Unido. Estoy muy orgulloso de unirme al Grenadiers con un contrato de larga duración, lo que implica que podré correr con un equipo británico cuando el Tour de Francia comience en Escocia en 2027”, declaró por su parte Onley.

Este fichaje refuerza a un Ineos que ya había contratado para la nueva temporada al francés Kévin Vauquelin, séptimo del último Tour de Francia.

Egan Bernal en el ranking mundial de la UCI

Con el cierre de la temporada 2025, la Unión Ciclística Internacional (UCI) publicó la actualización final de su ranking mundial, la calificación que mide la regularidad y el rendimiento de los ciclistas a lo largo del año.

Pogačar acumuló 11.680 puntos y se distanció ampliamente de sus perseguidores, entre ellos Jonas Vingegaard e Isaac del Toro, en un escalafón que reflejó la hegemonía europea. Por su parte, ningún colombiano logró ingresar al top 20.

En ese panorama, la noticia más alentadora para Colombia llegó de la mano de Egan Bernal. El ciclista de INEOS Grenadiers cerró el año en el puesto 36 del ranking UCI, con 1.742,5 puntos, convirtiéndose en el mejor colombiano de la temporada.

¿Cómo fue la campaña de Egan Bernal durante el 2025?

La campaña de Bernal fue, ante todo, un ejercicio de reconstrucción. En el Giro de Italia terminó séptimo en la clasificación general y volvió a mostrarse competitivo en la montaña.

Además, en la Vuelta a España protagonizó uno de los momentos más emotivos del año para el ciclismo colombiano al ganar la etapa 16, su primer triunfo en una grande desde 2021. Un resultado que no solo tuvo valor deportivo, sino también simbólico, tras el largo proceso que vivió debido a su grave accidente en 2022.

Bernal, en una entrevista exclusiva con El Espectador, mencionó las ganas que tiene por seguir compitiendo. “Si no tuviera ganas de ganar o no lo viera posible, no estaría montando en bicicleta. Sigo soñando con ganar una grande. Si tuviera que elegir, sería la Vuelta a España. Pero hay que entrenar mucho y cerrar una brecha que hoy es muy grande. En eso estamos”, afirmó Bernal.

